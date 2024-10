Se o cérebro não sente dor, porque é que sentimos dor de cabeça?

As dores de cabeça são extremamente comuns e podem assumir muitas formas, desde suaves a debilitantes, durando de minutos a dias. Quando o crânio está com dores, pensa-se que o próprio tecido cerebral deve estar a doer. Mas isso não é provável.

O cérebro sente dor de todo o corpo, mas não tem os seus próprios receptores de dor. Então, porque é que sentimos dor de cabeça?

As dores de cabeça podem provir de uma condição médica subjacente, como seios nasais inchados, baixo nível de açúcar no sangue ou lesão na cabeça. Mas, em termos gerais, a maioria das dores de cabeça surgem devido à “dor referida”, o que significa que se sente a dor num local diferente daquele onde ela está realmente a ocorrer, disse à Live Science Charles Clarke, neurologista e especialista em dores de cabeça da Vanderbilt Health no Tennessee.

É semelhante ao que acontece com a hérnia de disco nas costas, que pode causar ciática, uma dor na sua perna. Na maior parte dos casos, quando se sente dor de cabeça, um problema algures no corpo – no maxilar, nos ombros ou no pescoço – causa dor nos músculos e nervos à volta do cérebro, explicou.

As dores de cabeça de tensão são o tipo mais comum de dores de cabeça recorrentes, que de acordo com a Organização Mundial de Saúde. As dores de cabeça de tensão ocorrem frequentemente como dor nos músculos do topo da cabeça ou da testa, referiu Clarke.

A dor é causada por músculos apertados no rosto, pescoço e couro cabeludo e pode estar relacionada com o stress, de acordo com o Instituto Nacional de Saúde britânico (NIH). Mas a dor na cabeça e o aperto dos músculos cranianos pode ser secundário a outra resposta ao stress, como ombros ou um maxilar apertado, acrescentou.

De acordo com o NIH, os nervos sensíveis à dor nos músculos e vasos sanguíneos à volta da cabeça, pescoço e face podem ser desencadeados por diferentes processos, tais como vasos sanguíneos aumentados, stress ou tensão muscular. Uma vez ativados, enviam mensagens ao cérebro, mas pode sentir-se como se a dor estivesse a vir do interior do tecido cerebral.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1111 de 15 de Março de 2023.