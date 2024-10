Descoberto composto com potencial para tratar doenças autoimunes

As doenças autoimunes afectam cerca de 4% da população mundial, sendo a mais comum a doença de Crohn, a psoríase, a esclerose múltipla e a artrite reumatoide.

Um novo estudo identificou um composto natural que pode proporcionar uma nova forma de tratamento destas doenças, relatou o New Atlas.

As células T são fundamentais para a resposta imunitária do organismo, atacando agentes patogénicos e infecções. Nas doenças autoimunes, a resposta imunitária é deficiente e as células T começam a atacar células e tecidos saudáveis.

O nosso sistema imunitário adaptativo responde a agentes patogénicos criando uma “memória” duradoura para que o organismo saiba como combatê-lo caso o encontremos novamente. As células T helper (Th) são um tipo de célula T que desempenha um papel central, libertando citocinas que activam outras células imunitárias para combater os invasores.

Uma citocina importante para a resposta inflamatória do organismo, a interleucina 17 (IL-17), é secretada por um subtipo de células Th chamado células Th17. As células Th17 reforçam a resposta imunitária, causando uma acumulação de células em regiões inflamatórias. Mas, quando são sobreactivadas, podem atacar células saudáveis, levando à autoimunidade.

Este novo estudo, publicado na Cell Reports, centrou-se no papel que as células Th17 desempenham nas doenças autoimunes. Os investigadores começaram por analisar a glicólise, o processo metabólico pelo qual a glicose é convertida em energia para células de combustível, também responsável pela criação de células Th17.

“O que é interessante é que a glicólise excessiva parece suprimir a actividade das células Th17”, disse Tsung-Yen Huang, o primeiro autor do estudo. “Assim, colocámos a hipótese de que as moléculas produzidas durante a glicólise podem inibir as células”, continuou.

A glicólise produz um subproduto chamado phosphoenolpyruvate (PEP). Os investigadores descobriram que a introdução de PEP adicional nas células impediu a maturação das Th17 e inibiu a produção de IL-17, reduzindo assim a resposta inflamatória do organismo. É importante notar que a adição de PEP às células não afectou grandemente o processo glicolítico ou a activação das células T.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1111 de 15 de Março de 2023.