O asteroide 2023 DW pode colidir com a Terra no Dia dos Namorados de 2046

A NASA anunciou esta terça-feira que está a vigiar o recentemente descoberto 2023 DW – um asteroide com quase 50 metros de diâmetro que tem uma pequena probabilidade de atingir a Terra em 2046.

Numa publicação no seu perfil no Twitter, citada pelo zap.aeiou.pt, a agência espacial norte-americana NASA anunciou estar a vigiar um pequeno asteroide, com cerca de 50 metros de diâmetro – o tamanho aproximado de uma piscina olímpica.

O asteroide em causa, designado 2023 DW, foi descoberto a 27 de Fevereiro e encontra-se actualmente a cerca de 0,12 UAs da Terra (cerca de 18 mil milhões de quilómetros). Uma UA, ou Unidade Astronómica, é a distância entre o nosso planeta e o Sol.

Segundo uma estimativa divulgada esta quarta-feira pelo Centro de Coordenação de Objetos Próximos da Terra da agência espacial europeia ESA, há uma probabilidade pequena, mas não nula, de o asteroide colidir com o nosso planeta: 1 em 560, ou seja, 0,18%.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1111 de 15 de Março de 2023.