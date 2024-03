Edição 1148

Manchete, na edição desta semana do Expresso das Ilhas, para as novas formas de luta que podem vir a ser adoptadas pelos professores.

Após mais de 90% dos professores participarem de uma greve de dois dias, a classe docente está agora em busca de formas de luta que minimizem o impacto directo sobre os alunos, já que inicialmente ameaçaram uma paralisação indefinida e congelamento de notas. Entretanto, os professores reconsideram estratégias para garantir que a batalha por um aumento salarial equiparado ao quadro privativo especial seja ganha e garantem que a luta pela valorização profissional será persistente até que uma solução seja alcançada.

Também em destaque a entrevista com Armindo Ferreira apresentador do livro “Mascarenhas Monteiro – Discursos e Mensagens (1991–1996)”.

Composto por mais de cem intervenções do primeiro presidente da República democraticamente eleito de Cabo Verde, o livro “Mascarenhas Monteiro – Discursos e Mensagens (1991–1996)” foi recentemente dado à estampa pela Livraria Pedro Cardoso. Armindo Ferreira, que acompanhou de perto e de forma participativa o seu trabalho e os seus discursos, fez a apresentação e partilha com o Expresso das Ilhas os principais destaques destas intervenções. Textos que elencam vários acontecimentos históricos e políticos e delineiam o perfil da pessoa e do Estadista: um presidente “por Cabo Verde”, como refere o entrevistado, pragmático, sem protagonismos e comprometido com a cabo-verdianidade.

Na edição desta semana damos igualmente destaque à reportagem sobre a cibersegurança e a Inteligência Artificial em Cabo Verde que são temas de que cada vez mais se ouve falar e têm vindo a criar novas possibilidades de negócio e de criação de emprego no país.

Falamos também sobre Justiça.

Um antigo trabalhador do Grupo RIU na Boa Vista vai ser indemnizado em 7 mil contos depois de ser despedido sem justa causa. A sentença foi confirmada, esta terça-feira, pelo advogado da empresa que, em conferência de imprensa, anunciou que já deu entrada no Tribunal do Sal com uma acção contra o Estado com o objectivo de a empresa ser ressarcida pelos danos causados pela demora da sentença.

Na economia damos destaque ao mais recente alerta do Banco de Cabo Verde que aponta para um abrandamento da actividade económica em Cabo Verde e para uma procura interna mais fraca face ao trimestre anterior.

A ler igualmente os artigos de opinião de Lígia Dias Fonseca com “Respeitamos dos Direitos Humanos das Mulhers mas…’; de Adilson Semedo com ‘ADIUNICV reactivada’ e de César Monteiro com ‘Uma viagem literária de Madalena Neves no tempo’