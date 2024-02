Edição 1118

No dia em que se assinala mais um Dia Mundial da Liberdade de Imprensa o Expresso das Ilhas faz manchete com duas reportagens sobre este tema.

A liberdade de expressão enquanto chave para o respeito de todos os outros direitos é o mote para as celebrações do Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Jornalismo continua a ser necessário, mas está em risco.

Cabo Verde destaca-se na região africana pelo ambiente de trabalho dos jornalistas. Apesar disso os jornalistas recém-formados consideram que a liberdade de imprensa no país é condicionada.

Também em destaque está o estudo, encomendado pelo governo, sobre a possibilidade de vir a ser construída uma autoestrada que liga a Praia ao Tarrafal. O governo já lançou o concurso para a elaboração do estudo de pré-viabilidade e a análise (técnica, económica, financeira) tem como objectivo dar ao executivo elementos que permitam uma tomada de decisão sobre a viabilidade, impacto fiscal e elaboração de uma Parceria Público Privada (PPP) para construir um novo traçado que ligue os 66 quilómetros entre as duas cidades.

Na edição desta semana falamos também sobre a escola Les Alizés que é a única escola de ensino em língua estrangeira presente na Praia. Aqui, a língua de instrução e ensino é o Francês, mas os alunos e alumni são conhecidos por “saltarem” entre idiomas com facilidade. Num momento em que todos falam dos problemas com a Língua Portuguesa nas escolas do país, e se pretende, cada vez mais, formar cidadãos globais, fomos conhecer esta experiência e falar, entre outras coisas, sobre o domínio das Línguas. Imersão, contacto precoce e treino, mas, também, sentimento de pertença e paixão pela língua, são alguns dos segredos para a fluência, resume a directora, Christine Fuhrel.

Também damos destaque à Conferência Internacional de Parceiros para Desenvolvimento que se realizou na semana passada na Boa Vista. O Primeiro-ministro e o ministro das Finanças afirmam que a conferência, realizada na Boa Vista, foi um sucesso e que se conseguiu um alinhamento com os parceiros em relação à visão de futuro proposta pelo Governo.

Falamos igualmente sobre a situação da COVID-19 em Cabo Verde. Ao longo das últimas semanas registou-se um aumento do número de casos no país, mas com especial incidência na Praia. As autoridades de saúde não afastam a possibilidade de uma nova variante da doença estar a circular no país, mas asseguram que a situação não é preocupante.

A destacar igualmente o artigo de opinião ‘A minha Bandeira’ de João Branco.