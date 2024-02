Edição 1116

Esta semana o Expresso das Ilhas faz manchete com a qualidade do ensino em Cabo Verde.

Para lá dos salários e progressão na carreira, há todo um conjunto de questões que preocupam sindicatos e professores e que afectam a qualidade do ensino em Cabo Verde. Apesar de algumas melhorias apontadas, o ensino “não está bem”, reconhecem, e falam dos factores que contribuem para a degradação da qualidade e do sucesso educativo. Entre os mais consensuais estão a falta de bases, nomeadamente, na Língua Portuguesa, que impacta todo o percurso escolar dos alunos e as passagens automáticas que arrastam os problemas. “O ministério está mais preocupado com os números”, acusam. Frequentes reformas, novas directivas constantes e falta de autonomia dos professores, bem como parca educação familiar também são notados como elementos que prejudicam a almejada qualidade.

Também em destaque está o aumento das tarifas dos transportes marítimos interilhas.

O aumento do valor das tarifas foi actualizado em alta pelo governo. Valores não eram alterados desde 1996 e vão agora aumentar entre os 20% e os 80%. Novos preços entram em vigor a partir do dia 20.

Na primeira página da edição desta semana damos igualmente destaque aos Encontros de Primavera do FMI.

Alerta de spoiler, o que aí vem continuará a não ser fácil: a economia vai desenvolver-se menos do que o esperado, a inflação e a incerteza estão para durar, as dívidas públicas serão um problema. Ou seja, os desafios para a economia mundial são muitos e as preocupações do FMI também. Cabo Verde participou nas reuniões do FMI e do Banco Mundial, em Washington, entre os dias 10 e 16 deste mês, e o ministro das finanças levou na bagagem, entre outras, questões como as alterações climáticas, a agenda de transformação, o combate à pobreza e o crescimento económico.

Falamos também sobre as eleições internas no MpD que se realizaram no passado domingo.

Resultados definitivos desta eleição ainda não são conhecidos. Mas até agora os votos apurados dão uma esmagadora vitória a Ulisses Correia e Silva que vai, assim, cumprir mais três anos à frente dos destinos do partido que sustenta o governo.

Esta semana trazemos ainda uma outra reportagem sobre a Associação Colmeia.

Em nove anos de existência, a Associação de Pais e Amigos de Crianças e Jovens com Necessidades Especiais, Colmeia, ajudou cerca de 600 famílias de todo o país. Entretanto, a associação ainda enfrenta vários desafios como o financiamento e a comparticipação das terapias no sistema contributivo do Instituto Nacional de Previdência Social (INPS) e aponta que ainda é necessário o país melhorar as respostas internas para as pessoas com deficiência.

Último destaque na primeira página desta edição para o obituário de Djunga de Biluca, figura incontornável da emigração e da música de Cabo Verde que faleceu esta segunda-feira, 17, em Roterdão, aos 94 anos de idade.

No interior a opinião de Adriana Carvalho com ‘Um abalo político de grande magnitude’