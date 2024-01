Edição 1114

Machete na edição desta semana para o incêndio que, neste fim de semana, lavrou na Serra da Malagueta.

Nove pessoas morreram durante o incêndio. Oito militares num acidente de viação e um técnico do Parque Natural da Serra da Malagueta durante o combate ao incêndio.

O Expresso das Ilhas esteve no local a ouvir a população afectada que apelou ao Governo para a aquisição de meios técnicos que possam combater, com precisão, situações de incêndio no país. Moradores acreditam que se o país estivesse “mais preparado” a tragédia que assolou o perímetro florestal poderia ser amenizada.

Também em destaque, como segunda manchete, está a reportagem sobre o Clube Desportivo ACROART.

A ginástica cabo-verdiana, nas suas várias vertentes, tem estado em destaque nos últimos meses, graças ao trabalho desenvolvido pelo Clube Desportivo ACROART. Stephanie Cruz e David Spencer são os nomes que se tornaram conhecidos de muitos cabo-verdianos por causa das seis medalhas que conquistaram, a nível internacional, nos últimos sete meses. No entanto, refere Jennifer Ramos, fundadora do clube, para continuar a ganhar medalhas é preciso que se invista mais na modalidade. “Estamos a querer competir com profissionais treinando como amadores”, lamenta.

Na primeira página do Expresso das Ilhas falamos também sobre o crescimento do PIB nacional em 2022. Quase todos os sectores contribuíram para este aumento do Produto Interno Bruto, excluído o da construção e o da administração pública, que tiveram resultados negativos. Nunca a riqueza nacional tinha registado uma subida desta dimensão.

Destacamos também a polémica entre a Procuradoria Geral da República, a Autoridade Reguladora da Comunicação Social e a Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde.

A presidente da Autoridade Reguladora para a Comunicação Social (ARC) considerou na passada quinta-feira, 30, que 2022 foi “um ano difícil” devido ao conflito entre jornalistas e o Poder Judicial que contribuiu para a queda de nove lugares no ranking mundial da Liberdade de Imprensa. Em resposta, a Procuradoria-Geral da República (PGR) devolveu à ARC e à Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde (AJOC) a responsabilidade por esta queda.

Falamos também sobre Astronomia em Cabo Verde. É um planeta? Uma estrela? Um satélite…? Olhar os céus e tentar saber o que esconde esse imenso (infinito?) universo é uma vontade ancestral da Humanidade. Nasceu daí uma das ciências também mais antigas, a Astronomia, cujo dia mundial se celebra a 8 de Abril. Em Cabo Verde, esta é uma ciência incipiente, onde falta quase tudo. Mas há algumas iniciativas em curso, que vão da academia ao turismo, para ver as estrelas no céu de Cabo Verde…

A ler, na opinião, o texto ‘Mulher, Mãe, Monoparental – Ou os três “M” da Pobreza’ da autoria de Ondina Ferreira.