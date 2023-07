Edição 1113

Nesta edição n.º 1113, o Expresso das ilhas traz em manchete a entrevista a Mayra Silva, representante em Cabo Verde da organização Women in Tech.

Com largos anos de experiência na área tecnológica, Mayra Silva foi recentemente instituída representante da Women in Tech em Cabo Verde. Em entrevista ao Expresso das Ilhas, fala-nos do que este movimento global pode trazer ao país e destaca o orgulho que sente face àquilo que Cabo Verde já conseguiu até agora no mundo digital, incluindo o nível da participação das mulheres na área. Desafios persistem, mas “a partir do momento em que os jovens tenham a oportunidade de crescer e de ter as ferramentas adequadas, essa barreira [de género] nem existe”, observa.

Nesta edição também damos destaque ao transtorno bipolar.

Oscilam entre a depressão e a mania, um estado de tristeza e de euforia patológicos. Dois polos opostos no sentir e estar, que dão nome à sua doença. Mas o equilíbrio é possível e necessário, para os outros e também para si mesmos. Porque nos surtos, “não sou eu” dizem, em comum muitos pacientes ouvidos por Marcília Araújo, nas sessões de atendimento psicológico que realiza. No âmbito do Dia Mundial do Transtorno Bipolar, que se assinala a 30 de Março, a psicóloga e o médico psiquiatra Aristides da Luz falam sobre o transtorno bipolar, uma condição da saúde mental de prevalência elevada e muitos mal-entendidos.

Também com chamada de primeira página temos a reportagem sobre violência nas escolas.

‘Quando o professor é a vítima’ é o título desta reportagem.

Casos de violência escolar sempre acendem o alerta para a Segurança Pública. Nesta linha, o SINDEP e o SIPROFIS apelam ao reforço de segurança no recinto escolar para que casos de violência contra professores não façam escola no país e não ponham em causa a qualidade do ensino. Já o ministro da Educação garante que as escolas continuam a ser dos lugares mais seguros para crianças e adolescentes.

Falamos igualmente sobre turismo em Cabo Verde numa altura em que o INE anunciou que em 2022 o país ultrapassou o número de turistas que nos visitaram em 2019, antes da pandemia.

Quase 836 mil turistas visitaram o arquipélago no ano passado, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes números acabam por ir ao encontro de outras informações que já se conheciam sobre a taxa turística ou o movimento nos aeroportos. A Páscoa, tendo em conta a evolução das reservas, pode proporcionar igualmente muita procura por Cabo Verde.

Na primeira página desta semana damos espaço à cultura, mais especificamente ao teatro cabo-verdiano e a sua internacionalização.

Ao longo de quatro dias, o espaço do Pólo do Mindelo do Centro Cultural Português recebeu uma formação para abrir portas à internacionalização das artes cénicas de Cabo Verde. A acção de capacitação decorreu no âmbito do Programa AWA, com a Compagnie Naforo-Ba, em parceria com a associação Mindelact e integrada no projecto TriPé

Destaque ainda para o desporto e as olimpíadas de desporto escolar.

A maior competição escolar do país, reúne, na Cidade da Praia, 425 alunos de todas as escolas do país, em diversas modalidades. Sob o lema “É nós ki ta ganha”, as olimpíadas têm, entre os objectivos, transmitir valores e ética no desporto no seio da juventude.

Na opinião destaque para Mário Silva com o texto ‘Mais de duas décadas à espera do voto electrónico – Tristi gó!’ e para João Duarte Fonseca com ‘Ciência, a alavanca que falta para o desenvolvimento sustentável de Cabo Verde’