Preço dos combustíveis desce 5,62% em Dezembro

O preço dos combustíveis desce, em média, 5,62% em Dezembro, face ao mês anterior, anunciou a Agência Reguladora Multissetorial da Economia (ARME), de acordo com o mecanismo de indexação mensal.

O preço do gasóleo desce 7,37% para 129,40 escudos, uma das maiores reduções, enquanto a gasolina desce 2,82% para 138 escudos.

O gás de cozinha (butano) desce 1,91% e a garrafa de 12,5 quilos passa a custar 1.796 escudos.

Comparando com o mês de Dezembro de 2022, o preço dos combustíveis em Cabo Verde estará 13,85% mais baixo, assinala a ARME.

Os sinais de recessão à volta do globo, com abrandamento das economias, a par de um aumento da oferta de petróleo, estão entre as principais causas para a descida de preços a nível internacional, com reflexo em Cabo Verde – que beneficiou ainda de uma valorização cambial do euro em relação ao dólar.

Com a descida de preços anunciada para Dezembro, Cabo Verde encerra o ano acumulando, nos 12 meses, um recuo de 1,79% no preço médios dos combustíveis, um dos factores com grande impacto no cálculo da inflação, porque tem influência no preço de outros produtos e serviços.