Sector de serviços regista crescimento de volume de negócios

O Instituto Nacional de Estatística (INE) divulgou hoje que o índice de volume de negócios registou, no terceiro trimestre de 2023, uma variação homóloga nominal de 2,5 %, representando um aumento de 25,8 pontos percentuais (p.p.) em relação ao trimestre anterior.

Segundo uma nota do INE, os índices de emprego a tempo integral e total registaram variações homólogas de 1,9 % e 0,9 %, respectivamente, enquanto que o índice de remunerações brutas registou um aumento de 3,3 % em termos homólogos.

De acordo com o INE, em termos trimestrais, o índice de volume de negócios nos serviços aumentou 16 %. As secções de comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos automóveis e motociclos de alojamento e restauração, apresentaram contributos mais relevantes para a variação do índice agregado (- 3,0 p.p. e 3,4 p.p.), em resultado de variações de - 4,8% e 20,0%, respectivamente.

Os resultados divulgados pelo INE revelaram que as restantes secções apresentam uma contribuição de 2,5 p.p. para a variação do índice.

Em relação ao Emprego, os índices nos serviços a tempo integral (NPSR_I) e total (NPSR_IP) apresentaram, no terceiro trimestre, variações homólogas de 1,9% e 0,9%, respectivamente.

O INE revelou ainda que o índice de remunerações brutas registou um aumento de 3,3% em termos homólogos, e em termos trimestrais, uma diminuição de 2,9%.

Os Indicadores de Actividade do Sector Serviços (IASS) é um instrumento que tem por finalidade proporcionar indicadores de evolução a curto prazo em termos nominais, isto é, a preços correntes da actividade das empresas do sector dos serviços mercantis não financeiros e das variáveis como volume de negócios (VVN), Emprego e Remunerações.

