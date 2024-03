Grupo de Apoio Orçamental deverá desembolsar 50 a 60 ME para Cabo Verde

O Grupo de Apoio Orçamental (GAO) a Cabo Verde deverá financiar o Orçamento de Estado de 2024 com um valor “entre 50 a 60 milhões de euros”, anunciou esta terça-feira o ministro das Finanças, Olavo Correia.

O governante falava numa conferência de imprensa, na Praia, com os membros do grupo que participaram na segunda missão deste ano de avaliação de desempenho ao arquipélago, que terminou hoje e incluiu reuniões durante a última semana.

A estimativa fica abaixo dos 65 milhões de euros anunciados, por esta altura, em 2022, para o OE do presente ano, mas Olavo Correia considera que aquilo que mudou é o contexto.

“Não tem havido uma diminuição. O contexto está a mudar e os parceiros continuam empenhados em apoiar Cabo Verde”, referiu, olhando à saída do contexto pandémico provocado pela covid-19, em que as necessidades eram maiores, e referindo que o apoio do GAO “continua a ser forte”.

Por outro lado, uma redução de donativos também deve ser encarada como uma tendência normal à medida que o país se desenvolve, disse.

Paulo Lourenço, embaixador de Portugal, país que co-preside ao GAO em 2023, realçou o facto de os parceiros integrantes do grupo terem um envolvimento com o arquipélago que vai muito além do apoio orçamental – remetendo um valor mais aproximado do contributo do GAO para momento oportuno, dependendo das indicações de cada parceiro.

Cabo Verde ficou “satisfeito com a avaliação muito positiva” hoje concluída, referiu Olavo Correia, após a leitura de um comunicado final conjunto, que congratula o país em vários aspectos, mas que também espelha incertezas globais para 2024 e faz diversas recomendações.

Apesar de “os indicadores económicos” serem, por enquanto, “tranquilizadores”, “todos os países sabem que nos espera um 2024 que podemos qualificar como incerto e é o melhor que se pode dizer”, referiu o embaixador português.

Face à incerteza “é importante a diversificação da economia”, mesmo dentro do sector do turismo (responsável por 25% da riqueza de Cabo Verde), porque “quanto mais diversificada for, mais resiliente será e melhor uso poderá ser dado aquilo que são os recursos afectos pelos parceiros do GAO directamente ao orçamento”, referiu o diplomata.

A previsão de crescimento de 5,7% para este ano reflecte “uma economia a funcionar acima do potencial”, prevendo-se que “abrande em 2024”, refere o comunicado final, em linha com as previsões do Governo para o próximo ano.

O GAO aplaude o valor inscrito no OE 2024 para alargar o Rendimento Social de Inclusão (RSI) a mais de 9.000 agregados familiares, consolidando o Fundo Mais “como um dos instrumentos para financiar a erradicação da pobreza”.

No entanto, “o nível de insegurança alimentar permanece elevado, especialmente entre os mais vulneráveis”, e é preciso “acelerar as acções acordadas para 2023 e 2024 com vista a atingir o ambicioso objectivo de erradicar a pobreza extrema até 2026”.

Ao nível das finanças públicas, o GAO enaltece a consolidação orçamental, com aumento de receitas acima do esperado, mas diz que “subsistem preocupações quanto aos riscos fiscais associados ao sector empresarial do Estado, especialmente no que se refere a possíveis garantias e capitalizações para apoiar os planos de investimento de empresas com menor rentabilidade”.

O grupo de parceiros alerta ainda para o recurso recorrente a ajustes directos, o que pode prejudicar a relação preço/qualidade nas aquisições públicas, e para o aumento de instituições e entidades autónomas da esfera do Estado sem contas apresentadas a tempo e horas.

O GAO presta apoio financeiro e assistência técnica ao Orçamento de Estado através de subvenções e empréstimos em apoio às prioridades nacionais de desenvolvimento, sendo composto por Espanha, Luxemburgo, Portugal, União Europeia, Banco Africano de Desenvolvimento e Banco Mundial.