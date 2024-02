Embaixador do Brasil aguarda com “grande expectativa” a retoma das ligações aéreas entre Cabo Verde e Brasil

O embaixador do Brasil em Cabo Verde, Colbert Soares Pinto, aguarda com “grande expectativa” a retoma das ligações aéreas entre Cabo Verde e Brasil para dinamizar a mobilidade das pessoas e os negócios entre os dois países.

“Há uma grande expectativa tanto de Cabo Verde quanto do Brasil para que se retome a ligação aérea directa entre os dois países. Nós temos a expectativa de que isso possa vir a ocorrer antes do final do ano, já que temos um indicador agora positivo. A TACV fez um leasing de um novo aparelho. Ampliou, portanto, a sua frota e isso vai possibilitar atender novos destinos”, disse em conversa com a Inforpress.

O diplomata brasileiro lembrou que em 2019 havia quatro voos ligando Cabo Verde ao Brasil, nomeadamente a partir da Fortaleza, Recife, Salvador e por um curto período de tempo Porto Alegre no Sul do Brasil.

O desejo é de, a curto prazo, ter pelo menos um ou dois voos que possam contribuir não só para diminuir as distâncias como também para reduzir os custos e facilitando a vida dos estudantes e contribuindo também para a mobilidade dos empresários.

“Acho que esse é o argumento mais forte porque hoje a passagem via Lisboa se tornou bastante cara, um investimento alto para quem quer viajar para o Brasil. Então esse voo que encurta a distância e diminui os custos, significativamente, vai ter um impacto seguramente muito positivo”, explicou Colbert Soares Pinto.

“Vai ajudar a dinamizar a parte comercial, não só de pessoas que fazem o pequeno comércio de ir trazer itens para revender, mas também no movimento empresarial, de pequenos e médios empresários que começam a transitar entre os dois países e vislumbrar possibilidades de negócios”, acrescentou.

A TACV Cabo Verde Airlines adquiriu recentemente, através do leasing, uma nova aeronave, devendo, a partir de Julho, passar a operar com dois aviões.

Na semana passada a companhia anunciou a retoma dos voos entre Praia, Sal e São Vicente e Paris a partir de 23 de Julho, com duas frequências semanais.

“A Cabo Verde Airlines retomará as suas operações para o mercado francês, a partir de 23 de Julho, servindo a nossa diáspora, assim como o mercado turístico”, referiu um comunicado da companhia.

De acordo com a programação disponibilizada, a companhia irá realizar voos da Praia para Paris aos domingos e regresso à quinta-feira. À segunda-feira o voo parte de Paris com destino à ilha de São Vicente e depois à ilha do Sal, após uma escala de uma hora no Mindelo, enquanto o percurso inverso está agendado para a quarta-feira.

A intenção da administração da TACV Cabo Verde Airlines é retomar todos os destinos para os quais operava antes da pandemia, nomeadamente Boston e Fortaleza.