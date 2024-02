Combustíveis mais baratos em Maio com excepção da gasolina que subiu cinco escudos

Os preços dos combustíveis ficam mais baratos a partir das zero horas desta segunda-feira, 1 de Maio, com a excepção da gasolina, que passa a ser vendida mais cinco escudos em relação à última actualização.

Segundo a nova tabela de preço divulgada pela Agência Reguladora Multissectorial da Economia (ARME), a gasolina passa a ser vendida de 141,80 para 146,80 ECV/L (escudos por litro), representando assim um aumento de cinco escudos.

Já o petróleo passa de 142,50 para 134,90 ECV/L, enquanto o gasóleo normal de 129,60 para 122,50 ECV/L, o gasóleo para eletricidade de 120,53 para 108,80 ECV/L e o gasóleo marinha de 100,60 para 94,20 ECV/L.

Segundo a mesma fonte, o fuel 380 passa a ser vendido de 90,70 a 8720 ECV/KG (escudos por quilograma) e o fuel 180 passa de 94,20 para 89,70 ECV.

Quanto ao gás butano passa a ser vendido a granel por 140,50 ECV/ Kg, com uma descida de 13,90 ECV, as garrafas de 12,5 Kg, as mais utilizadas pelas donas de casa, passam a ser comercializadas a 1.757 ECV, as garrafas de 6 Kg a 843 ECV, as de 3kg a 401 ECV e as 55 Kg passam a ser vendidas a 7.730 ECV.