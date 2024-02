BCV trabalha com FMI para reforçar sua capacidade de regulação

O Banco Central de Cabo Verde está a trabalhar com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para reforçar a sua capacidade de regulação na questão da supervisão, análise de riscos sistémicos, melhoria das infraestruturas de pagamento.

Informação foi hoje avançada pelo governador do BCV, Óscar Santos, durante o painel “Reformas para a Melhoria do Ambiente de Negócios, a Diversificação da Economia e Resiliência”, na conferência internacional de parceiros.

Óscar Santos avançou ainda que brevemente o banco central vai propor, no quadro da nova Lei Orgânica, um novo sistema de governance e também novas alterações na emissão da moeda digital.

“Igualmente estamos criando um quadro para regulamentação de toda moeda digital, nomeadamente o que tem a ver com cripto activos”, avançou.

Segundo o governador do BCV, o principal desafio para Cabo Verde tem a ver com a nova orgânica do Banco, tendo em conta que as incertezas ainda continuam e também devido ao combate à inflação.

Aliás, no que se refere ao combate de inflação, disse que se trata de uma questão académica.

“Mas, é uma questão que nós enfrentamos diariamente, devemos aumentar a taxa ou não? Em qualquer dos casos nós já iniciamos um processo de normalização, relativamente às questões prudenciais, com um quadro de normalização até 2024”, referiu.