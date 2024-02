UE vê com interesse possibilidade de transformação de dívida em investimento Verde e Azul

A embaixadora da União Europeia em Cabo Verde, Carla Grijó, disse hoje que a organização vê com muito interesse a discussão da possibilidade de transformação da dívida em investimentos Verde e Azul que Cabo Verde tem vindo a encetar com diversos parceiros.

Durante a sua intervenção na conferência internacional dos parceiros, Grijó frisou para países com rendimento médio como Cabo Verde é desafiante mobilizar financiamento necessário para responder desafios como alteração climática, transição energética e digitalização sem por em causa a rentabilidade financeira. “A União Europeia vê com muito interesse a discussão que estão a ter lugar relativamente a possibilidade de transformação de divida em investimento verde e azul que Cabo Verde tem vindo a encetar com diversos parceiros”, afirmou.

Neste sentido, indicou que a Global Gateway é também uma oferta da União Europeia para fazer face a este fosso que existe a nível global em termos de financiamento e tem objectivo principal de apoiar os países na sua reperação económica e também acompanha-los na dupla transição climática e digital.

“O objectivo geral é de conseguir alcançar 300 mil milhões de euros de investimentos até 2027 e parte deste valor para o continente Africano”, mencionou.

De referir que em Janeiro, foi anunciado que

parte da dívida de Cabo Verde a Portugal vai ser convertida em financiamento climático, participando assim no fundo que o país está a criar para o clima e a transição energética.

A conversão de dívida em financiamento climático é uma estratégia que permite aos países reduzir sua dívida enquanto alocam recursos para projectos de mitigação e adaptação à mudança climática.

Envolve a conversão de dívida empréstimo em financiamento para projectos e programas que visam mitigar os efeitos das mudanças climáticas e ajudar as comunidades a se adaptar a elas.