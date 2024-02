Banco Mundial e Banco Africano de Desenvolvimento disponíveis para financiar o PEDS II

O Banco Mundial (BM) e o Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) mostraram-se hoje disponíveis para financiar a implementação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Sustentado 2022-2026 (PEDSII) do Governo de Cabo Verde.

Durante a sua intervenção Conferência Internacional de Parceiros para Desenvolvimento, que acontece entre hoje e amanhã na ilha da Boa Vista,a vice presidente do BAD, Marie Akin-Olugbade, disse que o novo PEDS é “visionário, ambicioso e holístico” e que certamente irá ajudar a transformar o paí,s que é de rendimento médio baixo, para a incentivar mudanças, acelerar o desenvolvimento e chegar a novos níveis e a prosperidade económica e social.

Mas, considerou que a condição marcada pelos efeitos que permanecem da COVID-19 e a invasão da Ucrânia pela Rússia e a seca prolongada, que começou em 2017, representam desafios ainda maiores para o caminho do desenvolvimento do país.

“Hoje estamos aqui para reiterar o nosso compromisso para com vocês e para com a população de Cabo Verde e de que o Banco de África irá continuar a acompanhar-vos”, prometeu, assegurando que o BAD está pronto para ajudar Cabo Verde neste empreendimento “complexo mais crítico” e convidando todos a apoiar este “programa ambicioso” para modernizar o país e melhorar as condições de vida da população.

Já a presidente do BM para Cabo Verde, Keiko Miwa, acredita que o PEDS II chega num momento chave tendo em conta o contexto de crise e ainda destacou três pontos do novo plano como a erradicação da pobreza extrema até 2026.

“Felicitamos o Governo por este objectivo e por esta abordagem transversal e multissectorial, que inclui a inclusão social e a redução das desigualdades e as oportunidades de rendimento, e o foco no género e uma abordagem centrada no capital humano deve ser destacado também”, referiu.

Em segundo lugar, destacou as alterações climáticas como uma fonte de vulnerabilidades socioeconômicas em Cabo Verde e um aspecto muito importante no PEDSII.

“O Banco Mundial está pronto em apoiar o Governo cabo-verdiano nesse esforço chave. Por último, felicitamos também o foco do PEDSII nas reformas para apoiar o desenvolvimento do sector privado, enquanto o turismo será um elemento chave do crescimento cabo-verdiano, incluindo a produtividade do privado para beneficiar deste motor crescente”, proferiu.

Tendo em conta os recursos financeiros que são necessários para implementar o PEDSII, a presidente do BM apontou que os parceiros devem trabalhar todos juntamente com o Governo, para garantir uma estratégia viável de financiamento e sustentável a longo prazo.