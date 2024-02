Ritmo de crescimento económico com ligeiro aumento no 1ºtrimestre de 2023

O ritmo de crescimento económico no primeiro trimestre de 2023 registou um ligeiro aumento, indicando que o clima de negócios é favorável divulgou hoje o INE.

Segundo os dados do Inquérito de Conjuntura aos Agentes Económicos, relativamente ao comércio em estabelecimentos, o indicador de confiança teve tendência descendente do último trimestre, situando-se ainda acima da média da série e a conjuntura no sector é favorável.

Questionados sobre as limitações, os empresários assinalaram outros factores e insuficiência de procura como sendo os principais constrangimentos ao desenvolvimento normal da actividade das empresas comerciais em Cabo Verde.

No que concerne ao turismo, no primeiro trimestre de 2023, constata-se que o indicador de confiança teve uma tendência descendente no último trimestre, situando-se ainda acima da média da série e conjuntura no sector é favorável.

Em comparação com o trimestre homólogo, observa-se ainda, que o indicador evoluiu positivamente. Entretanto, a insuficiência da procura foi o principal obstáculo ao desenvolvimento normal da actividade das empresas no primeiro trimestre de 2023.

De acordo com o INE, na construção, o indicador de confiança continuou com a tendência ascendente do último trimestre, situando-se ainda abaixo da média da série, sendo a conjuntura no sector desfavorável.

Os empresários indicaram o elevado nível da taxa de juros, as dificuldades na obtenção de crédito e o excesso de burocracia, como os principais constrangimentos do sector no decorrer do primeiro trimestre de 2023.

No que tange ao comércio em feira, o indicador de confiança continuou com a tendência descendente dos últimos trimestres, evoluindo negativamente relativamente ao mesmo período do ano de 2022.

“Nota-se que a conjuntura neste sector é desfavorável, situando-se abaixo da média da série”, lê-se.

Relativamente à indústria transformadora, o indicador de confiança contrariou a tendência descendente do trimestre anterior, situando-se abaixo do nível da média da série.

A conjuntura no sector é favorável e os inquiridos apontaram como principais causas das dificuldades sentidas no sector, o absentismo do pessoal ao serviço e excesso de interferências e regulamentações estatais. Teve ainda importância as frequentes avarias nos equipamentos.

Quanto aos transportes e Serviços Auxiliares aos Transportes, o INE aponta que o indicador de confiança registou um aumento relativamente ao trimestre anterior, situando-se acima da média da série.

“A conjuntura no sector é favorável neste trimestre. Outros factores e insuficiência da procura, foram os principais obstáculos às empresas do sector de transportes e serviços auxiliares aos transportes”, consta.