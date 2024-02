Governo mantém tarifas de passagem dos passageiros e suspende aplicação das tarifas de carga entre São Vicente e Santo Antão

O Governo decidiu manter as tarifas relativamente ao bilhete de passagem dos passageiros e suspender a aplicação das tarifas de carga para uma melhor concertação e afinação com os armadores na linha São Vicente- Santo Antão.

A informação foi avançada neste domingo pelo ministro do Mar, Abraão Vicente, em entrevista à Televisão de Cabo Verde.

Segundo o governante, há uma base de cálculo que tem a ver com a evolução de novas tarifas levando em conta a cabotagem e o peso das viaturas, ou seja, das cargas em geral e na aplicação das novas taxas.

Entretanto, explicou que o executivo obteve a informação de que na linha Mindelo- Porto Novo, tradicionalmente, os dois operadores, pelo elevado nível de concorrência, não aplicavam as taxas da tabela de 2006, a última actualização.

Isso, prosseguiu, criou algum ruído a partir do momento que se começou a ter figuras não oficiais, nas redes sociais, a fazer um cálculo taxativo a partir da tabela publicada no Boletim Oficial.

“Ontem (22) tivemos uma longa reunião entre o Primeiro-ministro e os ministros de áreas económicas e decidimos três pontos fundamentais. Primeiro, manter as tarifas relativamente ao bilhete de passagem dos passageiros que com a lista publicada, nenhum aumento é superior a 20%, creio que não há polémica nesse aspecto. Segundo, decidimos suspender a aplicação das tarifas de carga para uma melhor concertação e afinação com os armadores”, afirmou.

À TCV, Abraão Vicente assegurou que o despacho continua com validade, apesar da “marcha trás”, no que toca às tarifas para carga.

“Porque aqui há claramente uma disfunção notado na linha Porto Novo- São Vicente que faz com que a aplicação taxativa da cabotagem do peso faça de facto que em alguns casos o aumento seja superior a 329%. Algo que nós compreendemos claramente tanto o posicionamento do presidente da câmara em defesa dos interesses da ilha, dos operadores de transporte de viaturas que, claramente este impacto é demasiado grande para se encaixar de uma só vez”, assumiu.

O ministro assegurou que o Governo tem um estudo de impacto que mostra que em nenhum caso o aumento seria superior a 40%, partindo do princípio que os preços aplicados anteriormente partia também de uma base de peso e cabotagem.

“Não havendo essa prática, as tabelas que foram divulgadas nas redes sociais e assumidas num certo momento pelo navio Nos Ferry e pela CV Interilhas, através do navio Chiquinho, estavam muito abaixo do valor total da cabotagem e do peso. Isso significa que os próprios operadores têm a consciência, que o aumento brutal e a aplicação taxativo da cabotagem na linha Santo Antão-São Vicente pode ser prejudicial para as próprias operadoras. E é nesta perspectiva que nós encontramos um consenso entre as duas operadoras que suspenderam a aplicação dessas taxas e estão de acordo com essa medida concertada com o Governo”, afirmou.

O ministro do Mar avançou ainda à televisão pública que o navio Liberdadi, ao serviço da Cabo Verde Interilhas, deve voltar a navegar dia 1 de Maio, para garantir uma maior conectividade entre as Ilhas.