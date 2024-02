Cabo Verde Airlines deverá voltar a voar para Paris em 23 de Julho

A Cabo Verde Airlines deverá retomar os voos de ligação entre França e Cabo Verde, a partir do próximo mês de Julho, conforme foi anunciado este sábado pelo Ministro das Comunidades, Jorge Santos, confirmado depois pela PCA da empresa, Sara Pires, durante o primeiro Salão Internacional de Empresas e Investimentos da Diáspora Cabo-verdiana que decorre em Paris.

Segundo uma nota do Governo publicado este domingo, a PCA da TACV informou que a ligação aérea entre Praia, Sal e São Vicente e a capital francesa poderá ser restabelecida a partir de 23 de Julho com o Boieng- 737 B Max “Morabeza”, aparelho que deverá chegar ao país nos próximos meses.

No passado dia 7 de Abril a companhia aérea nacional lançou uma campanha de votação pública para escolher o nome do mais novo Boeing 737-8 MAX, que viria a se chamar Morabeza.

Na altura do lançamento da campanha, a Inforpress avançou que a companhia aérea vai contar a partir de Julho esse avião, alugado em regime de leasing directamente da fabricante, a Boeing.

Com a chegada de Morabeza, a Cabo Verde Airlines estará em condições de fazer outras rotas para além de Lisboa.

Aliás, numa notícia publicada no passado dia 16 de Março, o jornal brasileiro O POVO informou que a secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, afirma que há diálogos que vão resultar no retorno da companhia Fortaleza.

Entretanto, em Maio de 2022, em resposta a uma pergunta dos deputados durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Nacional à privatização da companhia de bandeira nacional, a presidente do conselho de administração da TACV, Sara Pires, tinha anunciado que a companhia aérea estava em processo a aquisição de um avião para retomar as operações para Boston, Brasil e Paris.