Governo divulga tabela com novos preços de transportes marítimos de carga e de passageiros

O Ministério do Mar divulgou esta terça-feira, 18, os novos tarifários do transporte marítimo de carga e de passageiros que entram em vigor a partir do dia 20 de Abril.

Segundo uma resolução publicada no Boletim Oficial, para os passageiros residentes uma viagem de 0 a 10 milhas, como por exemplo entre São Vicente-Santo Antão, Fogo-Brava, passa a custar 920 escudos e para um passageiro não residente 1.470 escudos. Até agora o preço rondava os 800 escudos. Uma viagem 21-30 milhas, como é o caso Maio-Praia, passa a custar 1.500 escudos ao passageiro nacional e 2.270 escudos ao não nacional. O preço ainda em vigor é de 1.300 escudos. Nas viagens de 31-40 milhas (exemplo Boa Vista-Sal) o passageiro nacional passa a pagar 1.670 escudos (contra os actuais 1.400 escudos), enquanto o passageiro não nacional passa a pagar 2.470 escudos. Por sua vez, nas viagens de 41-50 milhas (ex São Vicente-São Nicolau) passam a ser cobradas 1.870 (residente) e 2.820 escudos (não residente). Até agora o preço era de 1.570 escudos. O novo tarifário define para as viagens de 51-75 milhas, como Praia-Fogo, o valor de 2.950 escudos ao passageiro nacional e 4.420 ao passageiro não nacional. No tarifário "antigo" o valor era de 2.440 escudos. Já nas viagens de 76-100 milhas (ex. Praia-Boa Vista, Maio-Brava, Sal-São Nicolau, Boa Vista-São Nicolau) o passageiro nacional passa a pagar 3.230 escudos e o não nacional 4.850 escudos. Até agora o preço era de cerca de 2.670 escudos. O passageiro residente vai pagar 3.300 escudos nas viagens de 101-125 milhas, como Sal-Praia, e o não residente 4.970 escudos (até agora era pouco mais de 2.700) . Nas viagens de 126-150 milhas (ex.São Vicente-Fogo) os valores ficam em 3.470 e 5.220 escudos contra os 2.860 actuais. Finalmente, nas viagens superior a 150 milhas, como São Vicente-Praia, ao passageiro nacional passam a ser cobrados 4.030 escudos e ao não nacional 6.040 escudos. O tarifário em vigor rondava os 3300 escudos. Cargas Quanto as cargas a tarifa nas viagens de 0-49 milhas estabelece valor de 1.310 escudos; 50-89 milhas 1.950 escudos e superior a 90 milhas 2.930 escudos. No que se refere às mercadorias em câmaras frigoríficas em viagens de 0-50 milhas passam a ser cobras cinco escudos a quilo de peixe, 13 escudos a quilo carne vaca, sete escudos/kg outras carnes e cinco escudos/kg lacticínios e frescos. Nas viagens de 51 a 90 milhas vai custar 6 escudos/kg de peixe, 17 escudos/kg carne de vaca, 9 escudos/kg outras carnes e 6 escudos/kg lacticínios e frescos. Já nas viagens superior a 90 milhas, transportar cada quilo de peixe passa a custar sete escudos, carne de vaca 19, outras carnes 11 e lactícinios 7 escudos. De relembrar que o Governo actualizou o valor das tarifas nos transportes marítimos interilhas com um aumento entre os 20% e os 80%.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.