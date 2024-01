Investimento estrangeiro em Cabo Verde disparou 60% em 2022

O Investimento Directo Estrangeiro (IDE) em Cabo Verde disparou quase 60% em 2022, face ao ano anterior, para 121,6 milhões de euros, liderado por Portugal, segundo dados do banco central compilados hoje pela Lusa.

De acordo com o mais recente relatório estatístico do Banco de Cabo Verde (BCV), o arquipélago captou de Janeiro a Dezembro de 2022 mais de 13.445 milhões de escudos em investimento estrangeiro - sobretudo no sector do turismo -, registo que compara com quase 8.499 milhões de escudos em 2021.

Trata-se de um aumento de 58,2% num ano e quase equivalente à soma do IDE captado nos anos anteriores, de 2021 e 2020 (6.547 milhões de escudos), juntos.

Portugal liderou entre o investimento externo em Cabo Verde em 2022, com quase 4.517 milhões de escudos em 2022, essencialmente na ilha do Sal, seguido de Itália, com 371 milhões de escudos , e Angola, com 295 milhões de escudos.

Do total do IDE captado por Cabo Verde em 2022, quase 7.695 milhões de escudos foram especificamente para projectos ligados ao turismo e à imobiliária turística.

A Lusa noticiou anteriormente que o Investimento Direto Estrangeiro em Cabo Verde aumentou 38,2% em 2021, em termos homólogos. O IDE em Cabo Verde, que inclui também participações, lucros reinvestidos e outro capital, voltou a ser liderado em 2021 por Portugal, com de 2.140 milhões de escudos, também essencialmente no sector do turismo, duplicando face aos valores investidos no ano anterior.

Globalmente, o IDE em Cabo Verde caiu 33,7% em 2020, impacto justificado então com os constrangimentos provocados pela pandemia de covid-19.