Hotéis na Ilha do Sal com praticamente casa cheia por altura da Páscoa

Os hotéis no Sal encontram-se com praticamente de casa cheia por altura da Páscoa, com uma taxa de ocupação à volta 70/80 %, cifra garantida até pelo menos meados de Abril, com turistas de várias latitudes.

A caminhar para a considerada época baixa, a movimentação de turistas nos diferentes hotéis na cidade de Santa Maria chegou aos níveis alcançados antes da pandemia, podendo superar a cifra de 2019, caso a tendência se mantiver e a conjuntura internacional permitir, de acordo com prognósticos de alguns responsáveis de diferentes empreendimentos turísticos locais. O País e a ilha do Sal, em particular, vêm recuperando da crise económica e financeira, motivada pela pandemia da covid-19, provocando forte quebra na procura turística, mas vai se recuperando, tendo também por esta altura da Páscoa registado alguma movimentação, impulsionado pela retoma da procura turística, o que mostra que a ilha continua sendo um destino muito procurado. A maior parte dos hotéis fala em casa cheia, com uma taxa de ocupação à volta de 70/80 % de ocupação, nomeadamente o Grupo RIU, o Grupo Oásis, Hotel da Luz e Odjo d’Agua, entre outros. Considerando que a época tem sido boa e que a situação “melhorou consideravelmente”, a gerente do Hotel Da Luz, Nicoleta da Luz, disse que o empreendimento conta neste momento com uma lotação à volta de 70 % devendo baixar, todavia, nos próximos meses, Abril em frente, tido como época baixa, aguardando-se novamente o mês de Outubro, a época alta, em que os turistas começam a chegar, já que o turismo em Cabo Verde é sazonal. Também os locais de alojamento, residenciais e pensões estão igualmente ocupados por ocasião da Páscoa, não só por turistas, mas por nacionais que escolhem o Sal para passar esta celebração. Uns e outros analisam, entretanto, que vale agora aproveitar o momento, a tendência da movimentação do fluxo turístico, de pessoas que procuram o destino para férias e descanso, “porque amanhã é outro dia”.

