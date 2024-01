Governo prorroga compensação estatal para travar aumento de preço no milho

O Governo prorrogou por mais 4 meses, até 31 de Julho, a compensação estatal em vigor destinada a manter fixo o preço do milho, de modo a evitar uma subida de 541 escudos. O preço do saco de cinquenta quilos de milho é mantido pelos importadores no valor de 2360 escudos.

“A pertinência da medida voltou a ser analisada, considerando os dados actualizados dos preços, dos stocks do milho, da actividade pecuária e da situação alimentar e nutricional no país. Se a medida fosse descontinuada, o saco de cinquenta quilos de milho de segunda passaria a custar 2.900 escudos, o que significaria mais 541 escudos para os compradores deste produto”,l ê-se na resolução governamental de 04 de Abril, que aprova a medida. A resolução, aprovada em Conselho de Ministros, realça que mais de 85% do milho de segunda importado destina-se ao fabrico da ração animal, o que explica o impacto ainda negativo e significativo da descontinuidade da medida no sistema agroalimentar. Com a condição de voltar a ser analisada, esta medida compensatória tem o impacto financeiro de 92.940.188 escudos. Trata-se da prorrogação de uma das medidas aprovadas em Março de 2022 pelo Governo "para reforçar a resiliência do sistema petrolífero/energético e do sistema alimentar do país, face à escalda de preços a nível internacional", na sequência da crise provocada pela invasão da Ucrânia pela Rússia.

