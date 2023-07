Combustíveis mais barato em Abril

Os preços dos combustíveis ficam mais baratos a partir das zero horas deste sábado, 1 de Abril. Corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 4,32%, conforme anunciou esta sexta-feira a ARME.

De acordo com a nova tabela de preços, o gasóleo passa de 134,90 ECV/L para 129,60 ECV/L, com uma descida de -5,30 ECV.

Já a gasolina passa ser vendida de 143,10 ECV/L a 141,80 ECV/L, com uma descida de -1,30 ECV; o Petróleo de 158 a 142,50 ECV/L, com uma descida de -8,90 ECV; o Gasóleo para Eletricidade de 133,80 a 120,53 ECV, com uma descida de -5,40 ECV; o Gasóleo Marinha de112,10 a 100,60 ECV/L, com uma descida de -4,70 ECV.

Segundo a mesma fonte, o Fuel 380 passa a ser vendido de 95,40 a 90,70 ECV, com uma descida de -4,70 ECV e o Fuel 180 passa de 99,10 a 94,20 ECV, com uma descida de -4,90 ECV.

Quanto ao Gás butano passa a ser vendido a granel por 154,40 ECV/ KG, com uma descida de -8,50 ECV: as garrafas de 12,5 Kg passam a ser vendidas a 1.930 ECV; as garrafas de 6 Kg passam a ser vendidas a 926 ECV; as de 3kg passam a ser vendidas a 440 ECV e as 55 Kg passam a ser vendidas a 8.491 ECV.

“Assim, no mercado interno, os preços do Butano, da Gasolina, do Petróleo, do Gasóleo Normal, do Gasóleo Eletricidade, do Gasóleo Marinha, do Fuelóleo 380 e do Fuelóleo 180 diminuíram em 5,22%, 0,91%, 5,88%, 3,93%, 4,29%, 4,46%, 4,93% e 4,94%, respetivamente. Tudo somado, corresponde a um decréscimo médio dos preços dos combustíveis de 4,32%”, diz o comunicado.