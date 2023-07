Cabo Verde teve 12,1% de desemprego em 2022

​Taxa de inactivos ultrapassou os 40%, anunciou hoje o Instituto Nacional de Estatística (INE).

São os últimos dados do INE, em 2022, a população desempregada foi estimada em 24 420 pessoas, uma taxa de desemprego em 12,1%. Por sexo, a taxa de desemprego entre os homens é de 10,3% e entre as mulheres é de 14,0%.

Também no ano passado, a população sub-empregada foi estimada em 22 449 e a taxa de subemprego em 12,6%. O meio rural apresentou a maior taxa de subemprego, 18,6%, contra 11,1% no meio urbano. Entre as mulheres, a taxa de subemprego foi de 14,6% e entre os homens de 11,7%.

Já os inactivos, ou seja, população sem emprego, que não procurou trabalho ou que não está disponível para o mercado de trabalho, contabilizou 150 059 pessoas, uma consequente taxa de inactividade em 42,6%.

A grande maioria dos inactivos são jovens de 15-24 anos (34,9%), e a principal razão da inactividade é o facto de serem estudantes. Os idosos de 65 anos ou mais, representam 20,1%.

No entanto, 51 654 jovens entre os 15-35 anos, tanto estão sem emprego como fora do sistema de ensino ou formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária.

Já considerando a faixa etária de 15-24 anos, a proporção de jovens sem emprego e fora do sistema de ensino ou formação é de 27,8%, equivalente a 22 464 jovens.

Este indicador tem maior incidência entre as mulheres: 32,5% das jovens mulheres de 15-35 e 28,9% das mulheres de 15-24 anos. Entre os homens, regista-se que 25,8% dos jovens de 15-35 anos e 26,6% entre os 15-24 anos estavam sem emprego e fora do sistema de ensino ou de formação.

De acordo com os principais indicadores do mercado de trabalho, a população de 15 anos ou mais, em idade para desempenhar uma actividade económica e que representa a força de trabalho do país, foi estimada em 352 494 indivíduos, representando 71,8% da população total. Já a população economicamente activa foi estimada em 202 435 indivíduos.

População empregada e taxa de emprego

A população empregada/ocupada totalizou 178 016 indivíduos, uma taxa de emprego/ocupação de 50,5%. Por sexo, regista-se que a população empregada masculina (141.669 homens) representa 54,4% e a feminina (81.210 mulheres) 45,6% dos empregados.

Os grupos etários de 25-34 anos e de 35-64 anos apresentam as mais elevadas taxas de emprego/ocupação, 64,9% e 64,8%, respectivamente. Entre os jovens de 15-24 anos, a taxa de emprego/ocupação foi de 25,6%. Por concelho, Sal e Boa Vista continuam a ser as ilhas com as maiores taxas de emprego/ocupação, 65,1% e 64,6%, respectivamente. Seguem-se os concelhos da Praia (55,3%) e São Vicente (55,1%), com valores acima dos 55%.

O sector terciário é o que absorve mais mão-de-obra, com 122 346 empregos e um peso relativo de 66,9%. O sector secundário regista um total de 37 642 empregos e representa 23,0% do total. Já o sector primário acolhe um total de 25 617 empregos e um peso relativo de 10,1%.

A actividade económica é dominada pelo ramo “comércio, reparações de automóveis e motociclos”. Cerca de 16,5% dos empregados com idade de 15 anos ou mais, trabalham neste ramo. Segue-se o ramo de construção (12,2%) e administração pública (10,6%). O ramo de alojamento e restauração dá trabalho a 8,2% dos empregados.

O sector empresarial privado continua a ser o maior empregador em Cabo Verde, absorvendo 42,8% dos empregados de 15 anos ou mais, seguido de conta própria com 23,6% e Administração Pública, que absorve 18,9%.

95 708 empregados trabalham na informalidade (53,8%). Na maioria, são trabalhadores por conta de outrem (47,5%) ou trabalhadores por conta própria (38,2%). Por sexo, verifica-se que 57,9% dos homens e 42,1% das mulheres trabalham em empregos informais.