Movimentação de hóspedes aumenta 394,4% em 2022 face a 2021

O Instituto Nacional de Estatística (INE) avançou, hoje, que em todos os trimestres de 2022, verificaram-se acréscimos nos hóspedes e nas dormidas, perfazendo assim um aumento de 394,4% em 2022 face a 2021. A maior movimentação aconteceu no quarto trimestre com 284.611 hóspedes e 1.328.434 dormidas.

Os dados do INE apontam que na análise por tipo de estabelecimentos, os hotéis continuam sendo os estabelecimentos hoteleiros mais procurados, representando 94,0% do total das entradas. Seguem-se as residenciais, as pensões e os hotéis apartamentos, com cerca de 2,6%, 1,6% e 1,0% das entradas, respectivamente.

Relativamente às dormidas, os dados do INE apontaram que os hotéis representam 97,0%, as residências 1,2%, pensões 0,9%, e os hotéis apartamentos 0,6%.

A Ilha do Sal, continuou a ter maior acolhimento, com 61,8% do total das entradas, seguida da Boa Vista, com 21,0% e Santiago, com 9,3%. Em relação às dormidas, a ilha do Sal representa 57,8%, Boa Vista 34,8% e Santiago 3,5%. As restantes ilhas representam somente 1,8% das dormidas em 2022.

O principal mercado emissor de turistas no ano de 2022 foi o Reino Unido, com 30,9% do total das entradas, a seguir Alemanha com 11,5%, Países Baixos com 10,5%, Portugal com 10,5% e França com 5,6%. Em relação às dormidas, o Reino Unido continua a liderar a lista com 35,3% do total, seguido da Alemanha, com 12,6% e Países Baixos, com 10,5%.