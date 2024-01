Cabo Verde é um dos destinos preferidos dos portugueses para a Páscoa

Dados das principais agências de turismo portuguesas mostram que a procura de viagens internacionais está a crescer, com Caraíbas e Cabo Verde no topo das escolhas.

Segundo a eDreams, empresa internacional de viagens online, os números são claros: nesta Páscoa, há “um aumento de 30% na procura de viagens dos portugueses, em comparação com o mesmo período do ano passado”, refere o Público. E os destinos são Paris, Funchal, Ponta Delgada, Barcelona e Londres — destinos de proximidade que em pouco variam de anos anteriores.

O mesmo se verifica na Agência Abreu, com Pedro Quintela, director de vendas e marketing, a dizer ao Público que a escolha de destinos desta Páscoa “segue em linha com as tendências de anos anteriores”, ainda que para outras paragens. Caraíbas, Cabo Verde, ilhas espanholas e Disneyland Paris na dianteira, seguindo-se Brasil e Ásia.

Os destinos de “calor e praia” continuam a ser os preferidos nas marcas da Wamos Portugal, com as Caraíbas na liderança e Cabo Verde também no topo das preferências, sendo que Maldivas e Dubai, “dois destinos que cresceram bastante em tempos de pandemia”, mantêm “uma procura elevada”.

Nos circuitos da Páscoa da Pinto Lopes Viagens, destaca-se a Europa, “por proximidade e valores”, indica Rui Pinto Lopes, tendo os de Itália “bastante expressão nas reservas”, nomeadamente para o Sul, Sicília (que obrigou à abertura de uma data extra), Florença e Roma.

Na Papa-Léguas, é outro o sentido das viagens, aponta Luís Dias. “Este ano, e curiosamente, os portugueses não estão a procurar muito a Europa, ao contrário do ano passado, quando a pandemia ainda estava muito presente.” Nesta Páscoa, destaca-se o circuito em Marrocos — a procura tem sido tanta (mas também tardia) que os voos directos para Marraquexe já estão esgotados, estando agora os viajantes a ser reencaminhados por Casablanca. Em compensação, México-Guatemala-Belize já está fechado desde Fevereiro.

Esta procura da Páscoa indica que “este Verão os portugueses vão querer mais”, conclui Pedro Quintela.