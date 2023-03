Secretária de Turismo do Ceará avança que TACV vai voltar a operar em Fortaleza

A companhia aérea estatal TACV vai voltar a operar em Fortaleza, segundo avança o jornal brasileiro O POVO.

Numa notícia publicada no passado dia 16, o jornal O POVO informa que a secretária de Turismo do Ceará, Yrwana Albuquerque, em declarações exlusivas afirma que há diálogos que vão resultar no retorno da companhia à capital cearense.

"Existe um diálogo com a Cabo Verde Airlines para acertos importantes que vão resultar na volta de suas operações no Estado", declarou.

A mesma fonte refere que entrou em contato com a Cabo Verde Airlines para saber se já há uma data para a volta da companhia a Fortaleza, mas foi respondido que ainda não há previsão do retorno destes voos.

Até o início da pandemia, a Cabo Verde Airlines tinha Fortaleza como principal hub no Brasil.

De referir que a TACV foi vendida (51%) a investidores islandeses e renacionalizada em Julho de 2021 devido à pandemia de COVID-19, tendo retomado os voos apenas em Dezembro daquele ano.

A companhia aérea suspendeu os voos comerciais em Março de 2020, devido às restrições para conter a pandemia e retomou apenas com um avião e duas ligações semanais entre a Praia e Lisboa.

Entretanto, em Maio de 2022, em resposta a uma pergunta dos deputados durante uma audição na Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Nacional à privatização da companhia de bandeira nacional, a presidente do conselho de administração da TACV, Sara Pires, tinha anunciado que estava em processo a aquisição de um avião para retomar as operações para Boston, Brasil e Paris.

"E as metas é introduzir paulatinamente, conforme for as condições do mercado, nomeadamente a rota de Boston, de Paris e do Brasil ainda este ano", declarou.