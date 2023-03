Preço do petróleo cai 2,5% após acordo para resgatar Credit Suisse

O preço do barril de petróleo Brent, para entrega em Maio, abriu hoje a cair 2,5% no mercado de futuros de Londres, para os 70,70 dólares, após anúncio da compra do Credit Suisse pelo grupo suíço UBS.

O crude do Mar do Norte, de referência em Cabo Verde para a fixação dos preços dos combustíveis, concluiu na sexta-feira a sessão no International Exchange Futures a cotar 72,53 dólares, menos 2,67% do que o final da sessão de sexta-feira.

A cotação do Brent fechou em baixa todos os dias da semana passada, que encerrou com uma desvalorização acumulada de 12%, quando o colapso do Silicon Valley Bank começou a sentir-se nos mercados.

Os preços continuam hoje com tendência de queda devido ao receio de que uma crise global no sector bancário possa causar uma queda na oferta de petróleo bruto se houver uma recessão, segundo especialistas.

Soma-se a possibilidade de a Reserva Federal dos Estados Unidos de aumentarem esta semana as taxas de juros.

O Credit Suisse, afectado pela crise que eclodiu nos EUA devido à queda do Silicon Valley Bank, será absorvido pelo rival UBS, com o apoio do governo suíço.

A transacção terá um valor de três mil milhões de francos suíços (3,02 mil milhões de euros), pagos em acções UBS.