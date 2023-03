Produção industrial diminuiu 0,7% no 4º trimestre de 2022

A produção industrial diminuiu 0,7% no quarto trimestre de 2022, em relação ao mesmo período do ano anterior, representando um aumento de 6,1 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Em termos trimestrais registou um aumento de 2,8%, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatísticas (INE).

De acordo com os indicadores da indústria a curto prazo, neste período, a indústria extrativa apresentou uma diminuição de 71,5%, a indústria transformadora registou uma variação de - 1,8% .

Já as indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio e de captação, tratamento e distribuição de água, registaram variações de 3,2% e - 4,4%, respectivamente.

Quanto aos preços na produção industrial, aumentaram 11,1% no quarto trimestre de 2022 relativamente ao trimestre homólogo, tendo sido influenciados pelo agrupamento das indústrias de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e da indústria transformadora, com aumentos de 5,0% e 5,0% respectivamente.

Por sua vez, o índice de volume de negócios diminuiram 71,6%, de acordo com o INE.

“O volume de negócios na Secção das Indústrias Transformadoras registou variação de 1,1% e as secções de electricidade, gás, vapor, água quente e fria e ar frio, e de Tratamento e distribuição de água, registaram variações homólogas de 24,9% e 28,8%, respectivamente”, lê-se.

No quarto trimestre de 2022, as respectivas variações homólogas dos índices de emprego e horas trabalhadas na indústria foram de 0,4% e 1,9%.

Por sua vez, as remunerações aumentaram 1,8%. Neste período, as indústrias extrativas e Indústrias transformadoras registaram variações no índice de remunerações de - 10,0% e 3,9%.