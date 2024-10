Governo vai assumir 100% de garantia para projectos de Start Up Jovem

O Governo vai assumir cem por cento de garantia dos empréstimos dos jovens empreendedores através do programa Start Up Jovem, anunciou esta quinta-feira o Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva.

“Antes era exigido pelo menos 20% de garantia por parte do jovem empreendedor, que quando inicia não tem património e nem rendimento, por isso, o Estado está a assumir através deste programa 100% de garantia”, disse o chefe do governo na cerimónia de apresentação do programa, tendo ressaltado que tal garantia elimina o risco para o Banco e cria condições para que mais jovens tenham acesso ao financiamento.

O Start Up, segundo Ulisses Correia e Silva, demonstrou ser uma opção acertada e com resultados, já que existem muitos jovens a empreender e a criar empregos para os outros, em várias áreas, de Santo Antão à Brava.

O primeiro-ministro referiu ainda, na sua comunicação, que o cem por cento garantido é sinónimo de condições de operacionalização e da decisão do crédito de forma mais ágil e abrangendo muito mais jovens.

“Se houver muitos jovens no empreendedorismo, muita coisa vai mudar no País em termos da actividade empresarial”, acrescentou, anunciado para o mês de Maio a realização de uma feira de empreendedorismo e com representação em todas as ilhas.

Questionado sobre o orçamento a ser destinado a este programa, o chefe do Executivo cabo-verdiano avançou que o financiamento vai ser garantido pela cooperação luxemburguesa e que a utilização da verba vai depender do crédito procurado.

O parceiro financiador representando pelo Encarregado de Negócios da embaixada de Luxemburgo, Thomas Barbancey, ao usar da palavra realçou que com esta parceria Luxemburgo procura contribuir para a empregabilidade e reinserção dos jovens cabo-verdianos no mercado de trabalho.

“A cooperação luxemburguesa baseia-se num propósito claro, que é apostar nas pessoas, pois, este é o melhor investimento que podemos fazer no futuro, especialmente no sector do emprego”, realçou, destacando ainda um apoio estruturante de Luxemburgo ao Governo, visando o reforço do serviço público, a empregabilidade e o apoio ao emprego para todos.

No programa Start Up Jovem, afirmou, o apoio tem como propósito apoiar o mecanismo de garantia que permite aos jovens detentores de projectos de negócios considerados viáveis aceder a um crédito.

O presidente da Pró Empresa, Edney Cabral, que fez a apresentação do programa, realçou o facto de as Start Up estarem a passar por dificuldades acrescidas no que concerne a financiamentos bancários e elogiou a decisão do Governo em apoiar, assumindo a garantia em cem por cento.

“Com este programa estamos a ir ao encontro das expectativas dos jovens e a ajudá-los a materializar os seus projectos de forma a gerar empregos e criar riquezas”, frisou.

Durante o evento, em que se ouviu em primeira voz a satisfação de alguns jovens empreendedores, a Pró Empresa assinou um protocolo de parcerias com instituições bancárias para a materialização do programa Start Up Jovem com garantia até 100%.