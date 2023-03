Ministro do Mar diz que Governo está a procurar navios para comprar e garantir ligação entre ilhas

O ministro do Mar, Abraão Vicente, disse hoje que uma equipa técnica está no mercado à procura de navios para comprar, de modo a garantir ligações marítimas frequentes entre as ilhas.

“O plano B já está em marcha. Nós, neste momento, já temos uma equipa técnica no mercado à procura de navios para comprar, um mínimo de três e máximo de quatro navios, para garantir que a ilha Brava esteja sempre ligada à ilha do Fogo e Santiago, uma outra para garantir que o Porto do Maio tenha de facto um navio que faz a ligação diária Maio/Santiago e dois outros navios em princípio para fazer a linha principal”, disse.

O governante que falava à imprensa, à margem das jornadas portuárias realizadas pela Enapor – Portos de Cabo Verde, que decorre hoje e sexta-feira, na Cidade da Praia, explicou que irá reunir-se ainda hoje com o vice-primeiro-ministro e a assessoria técnica de Cabo Verde para analisarem todos os artigos do novo contrato de concessão a ser assinado com a Cabo Verde Interilhas.

A ideia, segundo Abraão Vicente, é consolidar este acordo e garantir que nos próximos dois meses haja uma normalização nos transportes marítimos entre as ilhas.

O ministro avançou que, através do fundo de segurança, os dois navios, Kriola e Liberdadi, vão ser levados à doca para os colocar em óptimas condições de navegação.

“Quando falo do plano B, não é só adquirir novos navios, mas ter a garantia de que, havendo a necessidade do plano B entrar em função imediatamente, nós teremos navios para cumprir as linhas designadas e estamos a trabalhar intensamente para termos uma solução não só com a Cabo Verde Interilhas, mas para o sistema de transportes marítimos”, sustentou.

Segundo disse, o esforço do Governo tem sido, e é, fazer com que a própria empresa compreenda que o Estado não deve depender de terceiros para ter as ligações marítimas.

“Mais uma vez eu digo aqui o que já disse no Parlamento: o Governo reconhece a deficiência e algumas lacunas graves que tem havido nos transportes marítimos em Cabo Verde e é neste sentido que vamos tentar encontrar uma solução definitiva que parte, sem dúvida, por uma maior participação do Estado na própria gestão das linhas”, acrescentou.

Na última sexta-feira, 10 de Março, na primeira sessão parlamentar do mês, o ministro do Mar anunciou que o Governo iria assinar, nesta semana, o novo contrato de concessão com a Cabo Verde Interilhas, onde garantiu que o acordo iria estabelecer novo modelo operacional com nível mínimo de serviço público.