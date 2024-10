No quarto trimestre de 2022, o índice de produção na construção civil fixou-se em 111,1, correspondendo a um aumento de 4,0%, face ao trimestre homólogo do ano anterior, divulgou hoje o INE.

Índice de produção na construção civil no quarto trimestre de 2022 regista aumento de 4,0%

Segundo uma nota do Instituto Nacional de Estatística (INE), esta variação foi acompanhada pelo aumento da venda de materiais de esquadria, 75,8%, materiais de instalação e canalização sanitária,15,6%, materiais de electricidade 7,4% e materiais de base, 4,1%.

Os dados do INE apontaram que os materiais de base foram os que mais contribuíram na variação, positiva, global do índice de produção na construção civil, em decorrência do seu peso na construção civil.

O INE informou ainda que a taxa de variação trimestral do Índice de Produção na Construção Civil fixou- se em -1,9% no quarto trimestre de 2022, traduzindo uma diminuição de 3,4p.p. em relação ao terceiro trimestre.