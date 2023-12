Nancy Moreira vence Algarve Box Cup

A pugilista internacional cabo-verdiana, Nancy Moreira, bolseira de Solidariedade Olímpica para Paris’2024, conquistou este domingo o Algarve Box Cup, ao vencer uma concorrente da Noruega, na final dos 66 Kg disputada no Pavilhão Desportivo Municipal de Lagoa.

Promovido pela Associação de Boxe do Algarve, em parceria com a Câmara Municipal de Lagoa, o Algarve Box Cup realizou-se de 08 a 10 do corrente, envolvendo a elite de pugilistas nacionais e residentes em Portugal e estrangeiros, tanto em masculino como em feminino.

“Obrigada a todos pelo apoio de sempre. Muito feliz por acabar o ano em grande. Obrigada ao meu coach e parceiro Jorge Silva, que acredita sempre em mim. Ao meu king @schwarzeguedes estares no meu canto significou muito para mim. Sonho realizado. As minhas queridas que vieram de França e Bélgica obrigada minhas lindas”, referiu Moreira na sua primeira reacção após a consagração.

Prometendo agora descansar e desfrutar do título, Nancy Moreira, que detém o título de campeã da África na sua categoria, continua num intenso trabalho em busca de qualificação para Paris’2024.

O Algarve Box Cup é referenciado como um Torneio Internacional de Boxe, para boxeadores de elite, realizado no Algarve – Portugal, sob a supervisão da Associação de Boxe do Algarve, sendo que o torneio é regulado pelas presentes regras e pelas regras técnicas e de competição da IBA.