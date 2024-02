Grémio Sportivo Castilho condecorado com Medalha de Mérito

O Presidente da República condecorou hoje o Grémio Sportivo Castilho com a Medalha de Mérito de Primeira Classe. A cerimónia foi realizada no Palácio do Povo, no Mindelo.

José Maria Neves justificou a condecoração como um reconhecimento do contributo cultural e desportivo da agremiação, que este ano assinala o centenário da sua criação. “Ao condecorar este clube centenário, estamos a dar um sinal de que a República precisa de mais e que temos condições para fazer mais [no domínio desportivo]. Desejo muitos sucessos ao Grémio Sportivo Castilho”, observou. Neves, no seu discurso, apontou para a necessidade de criação de condições para “a profissionalização gradual de algumas das modalidades, da certificação das infraestruturas desportivas, de modo a aproveitar todas as capacidades existentes nas ilhas”. O presidente do Grémio Sportivo Castilho, Emanuel Rodrigues, está “honrado” com a condecoração à agremiação. “O Grémio quer continuar a dar a sua contribuição e assumir as suas responsabilidades nessas áreas e é por isso que quer manter em activo as suas actividades. Este centenário é um momento de celebração para todos nós. Gostaríamos de agradecer ao senhor Presidente da República por esta honra, que é um reconhecimento do nosso trabalho, do nosso compromisso e de todas as outras direções que passaram pelo clube. O Grémio Sportivo Castilho foi fundado a 18 de Fevereiro de 1923. Conquistou o título de campeão de Cabo Verde em 1973 e dois títulos de campeão de São Vicente, nas épocas 1972/73 e 1973/74.

