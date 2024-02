David Pina perde na estreia no Mundial de Tashkent no Uzbequistão

O pugilista internacional cabo-verdiano David Pina estreou-se hoje no Mundial de Tashkent, no Uzbequistão, com uma derrota por pontos diante de Breedy Jabali, dos Barbados, na categoria dos 51 quilogramas.

De acordo com o Comité Olímpico Cabo-verdiano, nessa que foi a primeira participação do atleta e o único cabo-verdiano nesta competição, que acontece no Uzbequistão, a luta entre David Pina e Breedy Jabali “foi muito renhida e estrategista das duas partes”. O Mundial de Boxe decorre de 01 a 14 de Maio em Tashkent, no Uzbequistão. David Pina, que já representou o boxe cabo-verdiano nos Jogos Olímpicos de Tóquio 2020, na categoria dos 54 quilogramas, é bolseiro de Solidariedade Olímpica, pelo que usufrui de uma bolsa que lhe permite melhorar condições de treinar, participar em competições internacionais, e preparar de melhor forma possível para a qualificação para os Jogos Olímpicos Paris’2024.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.