Clube Farense conquista quatro medalhas no VI Torneio Mascote ACROART

O Clube Farense conquistou duas medalhas de ouro e duas de prata nas categorias Minis e Traquinas do VI Torneio Mascote ACROART, realizado nos dias 29 e 30 de Abril no gimno desportivo Vava Duarte.

Num comunicado publicado hoje pelo Cube Desportivo ACROART, o clube informa que realizou ainda, do domingo 30, em parceria com a Federação Cabo-verdiana de Ginástica e com o apoio do Instituto do Desporto e Juventude o II PRAIA OPEN CUP, Torneio Internacional de Ginástica AERÓBICA que contou com a presença de três ginastas, juniores e séniores, da Federação de Ginástica do Senegal e do ginasta sénior, Rui Cansado do Clube Gímnico de Ponta Delgada, medalha de bronze no último Campeonato Europeu em Cantanhede, em representação de Portugal.

Em simultâneo, o Clube Acroart realizou no dia 29 , no gimno desportivo Vava Duarte, o VI TORNEIO Mascote ACROART, que contou com a participação de 72 ginastas em representação de seis clubes, sendo três da Cidade da Praia, Acroart, Gymnart e EFAG, o Clube de Assomada.

De São Vicente participaram o Acrogym Sport na disciplina de ginástica acrobática, e o Clube Farense que competiu na disciplina de ginástica rítmica.

“Na Ginástica Rítmica o Clube Farense foi o grande vencedor com quatro medalhas, duas de ouro e duas de prata nas categorias Minis e Traquinas. O pódio nestas categorias foi completado com uma ginasta do Clube Gymnart”, lê-se.

Segundo a mesma fonte, na ginástica acrobática, no escalão iniciação, o destaque vai para o clube ACROGYM SPORT de São Vicente, que conseguiram uma medalha ouro na categoria Trio e uma de prata na categoria par feminino.

Nos outros escalões a competição foi entre ginastas do Clube ACROART.

Quanto ao PRAIA OPEN CUP, os escalões Esperança e Pré juniores, individual feminino, a competição foi entre ginastas ACROART, com vitória para Alice Albino e Ana Mafalda Levy, respectivamente.

Por sua vez, no escalão júnior os ginastas de Cabo Verde ouviram o hino por três vezes, para os ginastas Stephanie Cruz, em individual feminino, David Spencer, em individual masculino e na categoria de par misto.

O ginasta júnior do Senegal Mouhamed Fadel Ndiaye levou duas medalhas de prata, uma na categoria individual masculino e outra em par misto, com a ginasta Ndeye Ngone Gueye.

No escalão sénior o destaque foi para o ginasta Rui Cansado de Portugal que recebeu a medalha de ouro. Prata ficou com o ginasta Moussa Guye do Senegal.