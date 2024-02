Basquetebol/Mundial’2023: Cabo Verde no grupo F com selecções da Eslovénia, Geórgia e Venezuela

​Cabo Verde ficou inserido no grupo F do Campeonato do Mundo de basquetebol’2023 sénior masculino, juntamente com as selecções da Eslovénia, Georgia e Venezuela.

De acordo com o sorteio realizado hoje em Manila (Filipinas), Cabo Verde vai realizar os três jogos da primeira fase na cidade de Okinawa no Japão. Divisão dos grupos Grupo A: Angola, República Dominicana, Filipinas e Itália; Grupo B: Sudão do Sul, Sérvia, China e Paraguai; Grupo C: EUA, Jordânia, Grécia e Nova Zelândia; Grupo D: Egipto, México, Montenegro e Lituânia; Grupo E: Alemanha, Finlândia, Áustria e Japão; Grupo F: Eslovénia, Cabo Verde, Georgia e Venezuela, Grupo G: Irão, Espanha, Costa do Marfim e Brasil; Grupo H: Canadá, Letónia, Líbano e França. Para esta prova principal da FIBA, as 32 equipas, das quais cinco representantes da África, estavam colocadas em oito potes de quatro equipas cada, sendo que os “Tubarões Azuis”, nome porque é conhecida a selecção de Cabo Verde, partilhou o pote oito com Líbano, Egipto e Sudão do Sul. A selecção cabo-verdiana qualificou-se, a 26 de Fevereiro deste ano pela primeira vez, para o Mundial da modalidade, evento que vai contar com a participação de 32 selecções e acontecerá entre 25 de Agosto e 10 de Setembro no Japão, na Indonésia e nas Filipinas. Cabo Verde figura como um dos cinco países africanos a representar o continente no Mundial’2023, juntamente com Sudão do Sul, Costa do Marfim, Egipto e Angola.

