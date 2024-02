​Iniciou-se em S. Nicolau, no passado dia 6 de Abril, a Fase Regional da II Taça de Cabo Verde, competição que irá terminar com a realização, de 2 a 4 de Junho próximos, no concelho de S. Salvador do Mundo da Fase Nacional.

Esta novel competição da FCX, projectada para que o xadrez presencial regional retomasse a competição depois da fase pandémica da COVID, teve grande sucesso em 2021 e por isso a própria instituição federativa decidiu realizá-la, se possível, bianualmente.

A competição, no sistema eliminatório, é composta por duas fases:

Fase Regional – A realizar nas Regiões aderentes com o intuito de apurar os participantes para a fase seguinte;

Fase Nacional – A realizar num único local com a participação de 8 jogadores apurados na fase anterior.

Para a edição deste ano da Taça de Cabo Verde, a segunda, inscreveram-se 75 jogadores distribuídos por 4 regiões desportivas (Sal, S. Vicente, S. Nicolau e Praia).

Enquanto na capital, a sua Fase Regional só arranca na próxima quinta-feira, dia 20, em S. Nicolau, no próximos sábado e domingo, já se jogam as meias-finais.

Mais adiantados estão S. Vicente e Sal que já terminaram as suas competições no passado fim-de-semana, tendo por isso já apurados os seus representantes.

Neste último e frenético final de semana, enquanto em S. Nicolau se jogaram os quartos de final da fase regional da ilha do Chiquinho, que ditou o apuramento, para as meias finais, de Noel Delgado, Marlon Almeida, Elvis Cosme e Davilhison Pina, em S. Vicente e no Sal, em rondas duplas, jogadas no sábado e no domingo, disputaram-se, as meias-finais e as final de cada uma das suas competições regionais.

Na final de S. Vicente, David Mirulla, levou a melhor sobre Carlos Mőes e arrebatou a Taça da Fase Regional da ilha do Monte Cara.

Figura 1 - O pódio da Taça em S. Vicente: Aires Rodrigues (3.º), David Mirulla (vencedor) e Carlos Mões (2.º)



A 3.ª posição, foi para Aires Fortes que venceu o match de consolação.

Refira-se que o vencedor desta fase regional, só cedeu um empate, nas meias finais, perante Aires Fortes.

E no Sal, o domingo passado teve mesmo o gostinho de Taça, pois quando terminou a 1.ª mão da Final da Fase Regional daquela ilha, tudo fazia crer que Célia Rodriguez iria vencer a competição, pois além de ter vencido o primeiro round da final, contava só por vitórias as partidas até ali disputadas.

Mas a ronda da tarde trouxe surpresas e Emanuel Gomes venceu a 2.ª mão da final, obrigando à realização de um jogo de desempate, uma partida Armageddon, em que as Brancas dispunham de 6 minutos e as pretas 5 minutos, bastando o empate às pretas para serem vencedoras.

Nesta partida unica de desempate, Célia Rodriguez, conduzindo as peças brancas acabou por claudicar, entregando a Taça ao seu adversário.

Assim, Emanuel Gomes acabou por ser o grande vencedor desta fase Regional, enquanto que Bryan Silva, terminava na 3.ª posição, tendo vencido Humberto Landim, nas 2 partidas do match de atribuição do 3.º e 4.º lugares.

Após as rondas jogadas este último fim-de-semana, cinquenta por cento dos jogadores para a fase nacional já estão apurados: David Mirulla e Carlos Mőes de S. Vicente e Emanuel Gomes e Célia Rodriguez do Sal.

Figura 2 - O pódio no Sal: Célia Rodriguez (2.ª), Emanuel Gomes (1.º) e Bryan Silva (3.º)



As atenções voltam-se agora para S. Nicolau e Praia que terminam as suas provas só no próximo dia 30 de Abril altura em que se conhecerão mais 3 apurados para a Fase Nacional.

O oitavo e último participante da fase nacional será conhecido quando a organização local indicar o jogador que pretende que esteja presente em Junho na competição a realizar na Vila dos Picos.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1116 de 19 de Abril de 2023.