ONAD-CV vai realizar controlos antidoping durante os jogos do campeonato nacional

O campeonato de Cabo Verde de futebol, edição 2022/23, que arranca este sábado, envolvendo campeões regionais de todas as regiões desportivas e o detentor do título, Académica do Mindelo, estará sujeito a controlos antidoping aos atletas.

Ao que apurou a Inforpress junto do presidente da Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV), os atletas em provas, oficiais, independentemente das modalidades que praticam, estão sujeitos a controlos antidoping “a qualquer altura e sem aviso prévio”, quer seja nas competições, treinos ou fora deles, inclusive mesmo nas suas residências.

Emanuel Passos explicou que os agentes de controlos estarão devidamente identificados e equipados para montarem laboratórios para a recolha das urinas para análises nos estádios que vão albergar as provas do nacional de futebol e que os atletas escolhidos poderão perfeitamente fazerem-se acompanhar de “staff” do seu clube, quer seja corpo clínico ou qualquer outra pessoa escolhida e identificada.

Para isto, alertou a FCF que aos atletas menores são exigidos termos de responsabilidades dos pais e ou encarregados de educação para que estes possam competir, conquanto estando em jogos seniores, como todo e qualquer atleta, estarão sujeitos a evasão da privacidade, sobretudo durante a recolha, aleatória, das urinas para as análises.

Emanuel Passos deu a conhecer todos estes procedimentos aos clubes e dirigentes das mais diversas associações regionais que estarão nesta prova maior do desporto cabo-verdiano, durante a reunião técnica realizada pela Federação Cabo-verdiana de Futebol, tendo alertado que a recusa de controlo antidoping, por si só, “dá suspensão de quatro anos”.

A ONAD-CV tem a missão de “assegurar que o desporto em Cabo Verde seja livre de dopagem, impulsionando activamente a licitude, a igualdade e a saúde nas competições, disseminando, ao mesmo tempo, a ética e os valores do jogo limpo em todas as manifestações desportivas”.

A organização rege-se pelos princípios da independência científica, da precaução, da credibilidade e transparência e da confidencialidade, por forma a “fazer do Jogo Limpo uma questão culturalmente aceite e defendida por todos, quanto mais que se pretende ser, num futuro próximo, uma das Organizações Nacionais Antidopagem de referência em África.

O campeonato de Cabo Verde de futebol, edição 2022/23 conta com o concurso de 12 equipas representativas das 11 regiões desportivas divididas em três grupos de quatro equipas cada, com a Académica do Mindelo na defesa do título.

De acordo com a calendarização, as equipas campeãs regionais de São Vicente (Mindelense), de Santo Antão Norte (Santo Crucifixo), da Boa Vista (Juventude do Norte) e de Santiago Sul (Clube Desportivo Travadores), partilham o Grupo A.

O Grupo B vai ser constituído pelos vencedores dos regionais das regiões desportivas do Sal (Palmeiras), de São Nicolau (Belo Horizonte), de Santo Antão Sul (Os Sanjoanense) e Fogo (Vulcânico), ao passo que a Poule C vai ser integrada pela Académica do Mindelo na qualidade da detentora do título nacional e dos campeões regionais da Brava (Sport Club Morabeza), do Maio (Figueirense) e Santiago Norte (Varandinha).

Orçado em 49 mil contos, dos quais 70% destinados a viagens e 30% para alimentação e alojamento, o nacional de futebol da presente temporada, decorre de 21 do corrente a 17 de Junho, num total de 41 jogos espalhados por estádios de todos os concelhos do país.