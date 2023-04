Presidente da FCF garante que já há condições para arranque do campeonato nacional

​O presidente da Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), Mário Semedo, garantiu hoje, na cidade da Praia, que já há condições em termos logísticos e de transporte para o arranque do campeonato nacional.

A garantia foi dada em declarações à imprensa, à margem da reunião técnica de preparação para o arranque da prova, a disputar-se de 22 de Abril a 17 de Junho, nos diferentes estádios do país.

“Fizemos aqui a apresentação do plano de deslocações de todas as equipas até sexta jornada, quer na vertente de recepção quer na deslocação. Isto está minimamente garantido e esperemos que as coisas corram da melhor forma possível”, contou Mário Semedo.

No entanto, ressalvou que a questão do transporte interilhas não é da responsabilidade da FCF, “por ser um cliente”, apelando, por isso, a todos os envolvidos nessa questão que assumam as suas responsabilidades neste “grande desafio”.

“A questão dos transportes, marítimos e aéreos, é um assunto que nos preocupa sempre (…) é um problema do próprio país”, notou o responsável máximo do futebol cabo-verdiano.

Por outro lado, Mário Semedo considerou que tem havido “demarcações” em relação à FCF em determinados assuntos, quando há problemas no seio do futebol nacional.

“Somos um sistema onde estão a federação, as associações e os clubes, por isso temos todos a responsabilidade de defender e proteger a imagem do futebol, não se pode demarcar em relação a um assunto quando estamos directamente envolvidos”, esclareceu.

“Juntos somos mais fortes e é importante que tenhamos esta mentalidade de sermos uma família, de estarmos unidos na resolução dos problemas que se põem a nível do país”, exortou.

A reunião técnica de preparação para o arranque do campeonato nacional contou com a presença de todos os campeões regionais, que nesta manhã tiveram explanação explicativa do presidente da Organização Nacional Antidopagem de Cabo Verde (ONAD-CV), Emanuel Passos.

“A nossa legislação permite o controlo antidopagem sem aviso prévio, no ano passado foi assim e houve algum ruído, e por isso fizemos isto para trazermos um conjunto de informações relativamente a esta temática”, justificou o presidente da FCF.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), nesta primeira jornada, para o Grupo A, o Mindelense, de São Vicente, recebe o Santo Crucifixo (Santo Antão Norte) e a Juventude (Boa Vista) será anfitriã dos Travadores (Santiago Sul), no Estádio Arsénio Ramos, palco da última final do Nacional.

Para o Grupo B, o Palmeira (Sal) joga com Belo Horizonte (São Nicolau), no Estádio Marcelo Leitão, e os Sanjoanenses defrontam o representante da ilha do Fogo.

Esta primeira jornada fica completa com o jogo Figueirense, campeão da ilha do Maio, a receber a Varandinha de Santiago Norte, a contar para o grupo C.

A final está marcada para 17 de Junho e, conforme a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do campeonato de Cabo Verde época 2022-2023.





Composição dos grupos:

Grupo A: Travadores (Santiago Sul), São Vicente (Mindelense) Juventude (Boa Vista) e Santo Crucifixo (Santo Antão Norte)

Grupo B: Palmeira (Sal), Belo Horizonte (São Nicolau), Sanjoanenses (Santo Antão Sul) e Vulcânicos (Fogo).

Grupo C: Morabeza (Brava), Académica do Mindelo (São Vicente – campeão), Figueirense (Maio) e Varandinha (Santiago Norte).

Lista dos campeões regionais:

Santo Antão Sul – Sanjoanenses

São Nicolau – Belo Horizonte

Santiago Sul – Travadores

Brava – Morabeza

Boa Vista – Juventude

Santo Antão Norte – Santo Crucifixo

Sal – Palmeira

Santiago Norte – Varandinha

Maio – Figueirense

São Vicente – Mindelense

Campeão – Académica do Mindelo