Santiago Sul: Unidos do Norte garantem manutenção na “despedida” do Benfica na primeira divisão

Os Unidos do Norte venceram esta quinta-feira o Benfica, por 3-0, no Estádio da Várzea, e garantiram a permanência na primeira divisão do campeonato regional de futebol de Santiago Sul.

Este jogo, referente à 22ª e última jornada, marcou a “despedida” do Benfica, que somou oito pontos, para o segundo escalão, depois de seis temporadas (desde 2016/2017) na divisão de elite do futebol praiense.

A formação do bairro de Achada Grande Trás, os Undos do Norte, termina a época com 18 pontos e com um saldo de 24 golos marcados e 56 sofridos.

Posto isto, ficam Relâmpago, com 15 pontos, Vitória (17 pontos) e Tira Chapéu, com 14 pontos, na luta pela manutenção nesta última jornada.

No entanto, a tarefa mais difícil cabe ao Tira-Chapéu, que caso perca com a Académica na partida marcada para sábado, 15, descerá de divisão no seu ano de regresso.

O Vitória, que precisa de um empate para garantir a manutenção, enfrenta o Boavista da Praia, formação que, por seu lado, precisa vencer para garantir a segunda posição da tabela classificativa.

Nos outros jogos desta ronda, o Sporting joga com o Bairro e os campeões regionais, os Travadores, medirão forças com o Desportivo da Praia, partida que vai fechar o campeonato regional de futebol Santiago Sul, época 2022-2023.

Os Travadores sagraram-se campeões regionais de futebol de Santiago Sul, a duas jornadas do término do campeonato, após um “jejum” de 20 anos.

A última conquista do título regional pelos “índios”, nome como é conhecida a massa adepta e a equipa dos Travadores, foi na época 2002/2003 e na altura era orientada por Felisberto Cardoso “Beto”.

Resultados e jogos da 22ª jornada:

Quinta-feira, 13: Benfica 0 – Unidos do Norte 3;

Sexta-feira, 14: Sporting – Bairro;

Sábado, 15: Celtic – Relâmpago e Académica – Tira Chapéu;

Domingo, 16: Boavista – Vitória e Travadores – Desportivo.