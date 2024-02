Travadores conquistam a Taça Praia e fazem a “dobradinha”

A equipa dos Travadores venceu hoje a Académica por 2-1, e conquistou a Taça Praia em futebol, e fazem a dobradinha no ano da conquista o título regional após 20 anos de “jejum”.

A partida que levou muito público ao Estádio da Várzea teve uma primeira parte muito morna, sendo o lance de maior perigo um remate de fora de área do defesa central encarnado Alvinho, defendido superiormente pelo guarda-redes Piti.

Na segunda parte, a Académica entrou mais à vontade e inaugurou o marcador por intermédio de Maky, através de livre directo, com algumas culpas para o guarda-redes Preto, que, mesmo assim, veria a ser considerado o melhor guarda-redes da final.

O golo sofrido fez espevita-se a equipa encarnada e em três minutos deu a volta ao marcador com tentos de Sérgio [MVP da Final], após cruzamento do capitão Ricky, e Sunday, que apareceu solto na pequena área, para fazer golo da virada.

Até o final da partida, a Académica correu atrás do empate, salvo sempre pelo guarda-redes Preto, e os Travadores, com Djay, por duas vezes, perderam a chance de ampliar o marcador.

Em declarações à imprensa, o treinador-adjunto dos Travadores, Odair Rodrigues, disse que, não obstante a alegria e satisfação no seio do grupo, a conquista da Taça Praia representa mais uma vitória.

“Ainda temos mais um jogo do campeonato e depois vamos focar no campeonato nacional”, apontou Odair Rodrigues

Por sua vez, Natanael Pires, timoneiro da Académica da Praia, depois de questionar algumas decisões da equipa de arbitragem, liderada por Fabrício Duarte, fez um balanço “extremamente negativo” da época.

“O balanço é extremamente negativo, tal como na época passada, quando perdemos o campeonato por um golo, e esta época falhamos redondamente”, notou Natanael Pires.

Para chegar à final, os Travadores venceram, nas semifinais, a formação do Bairro, enquanto a equipa negra deixou pelo caminho o Sporting da Praia.

Os Travadores vão representar Santiago Sul na Taça de Cabo Verde, competição da qual é detentora do titulo, na final conquistada sobre o Figueirense do Maio, disputada no Estádio 25 de Julho em Santa Cruz.

A Taça da Praia, a segunda competição mais importante de Santiago Sul, contou com a participação das equipas do primeiro e do segundo escalões.

De referir que a equipa encarnada da capital conquistou, esta época, o título do campeonato regional de futebol de Santiago Sul, após um “jejum” de 20 anos.

A última conquista do título regional pelos “índios”, nome como é conhecida a massa adepta e a equipa dos Travadores, foi na época 2002/2003 e na altura era orientada por Felisberto Cardoso “Beto”.