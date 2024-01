Já são conhecidos dez dos 11 campeões regionais

Dez dos 11 campeões regionais já se encontram apurados para o campeonato de Cabo Verde, a disputar-se de 22 de Abril a 17 de Junho, nos diferentes estádios do País.

Varandinha (Santiago Norte), Belo Horizonte (São Nicolau), Figueirense (Maio) e Mindelense (São Vicente) conquistaram, no ultimo fim-de-semana, os respectivos títulos regionais, ficando por conhecer somente o campeão da ilha do Fogo.

Os Vulcânicos precisam, na última jornada ante ao Valência, de um empate para conquistar o título regional.

Palmeira (Sal), Morabeza (Brava), Santo Crucifixo (Santo Antão Norte), Travadores (Santiago Sul), Sanjoanenses (Santo Antão Sul), Juventude (Boa Vista) já tinham carimbado o passaporte para o campeonato nacional.

A estas equipas junta-se a Académica do Mindelo, na qualidade de campeão nacional, que vai fazer a defesa do título conquistado sobre o Palmeira (1-0) na época passada.

Os campeões nacionais vão iniciar a defesa do título fora de portas com o Morabeza, em jogo da primeira jornada do Grupo C.

De acordo com o calendário divulgado pela Federação Cabo-verdiana de Futebol (FCF), nesta primeira jornada, para o Grupo A, o Mindelense, de São Vicente, recebe o Santo Crucifixo (Santo Antão Norte) e a Juventude (Boa Vista) será anfitriã dos Travadores (Santiago Sul), no Estádio Arsénio Ramos, palco da última final do Nacional.

Para o Grupo B, o Palmeira (Sal) joga com Belo Horizonte (São Nicolau), no Estádio Marcelo Leitão, e os Sanjoanenses defrontam o representante da ilha do Fogo.

Esta primeira jornada fica completa com o jogo Figueirense, campeão da ilha do Maio, a receber a Varandinha de Santiago Norte, a contar para o grupo C.

A final está marcada para 17 de Junho e, conforme a FCF, as regiões desportivas terão que se candidatar para receber a final do campeonato de Cabo Verde época 2022-2023.

Composição dos grupos:

Grupo A: Travadores (Santiago Sul), São Vicente (Mindelense) Juventude (Boa Vista) e Santo Crucifixo (Santo Antão Norte)

Grupo B: Palmeira (Sal), Belo Horizonte (São Nicolau), Sanjoaneses (Santo Antão Sul) eVulcânicos (Fogo).

Grupo C: Morabeza (Brava), Académica do Mindelo (São Vicente – campeão), Figueirense (Maio) e Varandinha (Santiago Norte)

Lista dos campeões regionais:

Santo Antão Sul – Sanjoanenses

São Nicolau – Belo Horizonte

Santiago Sul – Travadores

Brava – Morabeza

Boa Vista – Juventude

Santo Antão Norte – Santo Crucifixo

Sal – Palmeira

Santiago Norte – Varandinha

Maio – Figueirense

São Vicente – Mindelense

Campeão – Académica do Mindelo