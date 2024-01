​Sporting da Boa Vista conquista nacional de sub-17

A equipa do Sporting da Boa Vista conquistou, sábado, o Campeonato de Cabo Verde de sub-17, em futebol, ao vencer a EFIZ do Sal por 5-4, no desempate por grandes penalidades.

Durante o tempo regulamentar do jogo, disputado no Estádio Municipal 25 de Julho, no município de Santa Cruz, registou-se um empate a três bolas. Os futebolistas e toda a equipa do Sporting da Boa Vista e a EFIZ receberam medalhas, mas a equipa boa-vistense, além da taça de campeão, viu do seu plantel sair ainda premiado o guarda-redes menos batido, Joel, e melhor treinador, Victoriano Morais “Vitu”. Já o melhor jogador e melhor marcador foi para Edilmar, da EFIZ, e equipa “fair-play” para Solpontense de Santo Antão Norte. Para chegar à final, os salenses venceram, nas meias-finais, a Bola pra Frente por 4-1, nas grandes penalidades, após um empate a dois golos durante o tempo regulamentar. Já os boa-vistenses, golearam Solpontense de Santo Antão Norte por 5-0, e chegam pela primeira vez a uma final, depois de na época passada ter ficado pelas meias-finais, onde foram eliminados pelo Batuque de São Vicente.

