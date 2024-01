​Mindelense sagra-se campeão regional de futebol

O Clube Sportivo Mindelense renovou, na tarde deste sábado, o título de campeão de São Vicente da 1ª divisão, em futebol, ao empatar (0-0) com o Futebol Clube Derby, jogo que encerrou a prova para época 2022/2023.

À partida para o jogo, o Mindelense, líder isolado com 30 pontos, sabia que bastava o empate para se sagrar campeão ante o Futebol Clube Derby, segundo da tabela com 28 pontos, e fez no jogo o quanto bastasse para assegurar a diferença pontual para o seu rival.

Tratou-se, com efeito, de um jogo em que rarearam as ocasiões de golo, o Derby bem que procurou, quase sempre mais com o coração do que com a cabeça, enquanto o Mindelense fez da concentração e da entreajuda entre os diversos sectores a chave para conquistar o ceptro, já que bastava o empate.

Assim, o Mindelense, bicampeão, será o representante de São Vicente no campeonato de Cabo Verde, ilha que terá uma segunda equipa a disputar a prova nacional, a Académica do Mindelo, que vai defender o título conquistado ano passado.

Registe-se, ainda, a enchente hoje no Estádio Adérito Sena, a melhor casa da época, pois há muito que não se ouvia falar em bilhetes esgotados para um jogo regional, quatro horas antes do jogo se iniciar.

Nos restantes jogos da 14ª e última jornada do campeonato de São Vicente destaque para a vitória de 2-1 do Ribeira Bote, já despromovido, ante o Castilho.

Resultados dos jogos da 14ª. e última jornada do campeonato de São Vicente da 1ª. divisão:

Castilho 1 Ribeira Bote 2, Batuque 0 Académica 2, Falcões dos Norte 1 Amarante 2 e Mindelense 0 Derby 0.

Classificação final: 1º. Mindelense com 31, 2º. Derby com 29 pontos, 3º. Académica 28 pontos, 4º. Amarante 23 pontos, 5º. Batuque 17 pontos, 6º. Castilho com 11 pontos, 7º. Falcões do Norte sete pontos, 8º. Ribeira Bote, despromovido, com quatro pontos.