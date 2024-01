​Figueirense sagra-se campeão regional de futebol do Maio pela primeira vez

A equipa do Figueirense venceu sábado a turma de Barreirense por 2-0, no fecho da última jornada do campeonato regional de futebol do Maio e sagra-se campeã pela primeira vez.

No jogo em que ambas as equipas queriam marcar cedo para assegurar a vitória e com isso vencer o título, foi a equipa do Figueirense que conseguiu marcar o primeiro tento, na etapa complementar da partida, e aumentou o resultado por intermédio de Jany, que bisou. Segundo o treinador da formação de Figueirense, Alírio Martins, a sua equipa foi a melhor em campo durante os 90 minutos, pelo que considerou ser uma justa vitória, por tudo aquilo que fizeram durante o jogo e, também, durante a época, e frente à sua principalmente adversária, a quem aproveitou para endereçar uma palavra de agradecimento pela forma como deram combate durante o jogo. “Quero também endereçar uma palavra de agradecimento, primeiro aos meus jogadores, pela forma como encararam esta prova desde início até agora. Mostrarmos ser uma equipa forte e coesa em torno do nosso objectivo que foi vencer este campeonato”, sublinhou. Alírio Martins prometeu apresentar uma equipa combativa durante o campeonato nacional, à semelhança do que tem vindo a ser durante o campeonato nacional, precisando que a sua equipa tem vindo a conhecer alguma entrada e saída de jogadores, mas que, conforme sublinhou, não têm dificultado a filosofia traçada para atingir esta meta que, admitiu, não foi fácil. Por seu lado, o treinador da equipa do Barreirense, Fernando Jorge da Graça, aproveitou a ocasião para felicitar a equipa adversária pelo título conquistado, salientando que os seus jogadores não conseguiram colocar em prática a estratégia delineada para esta partida. Acrescentou ainda que houve alguma imaturidade por parte de alguns jogadores que foram expulsos da partida, mas afiançou que vão estar preparados para a final da Taça Djarmai, na próxima semana, prova também importante que o clube quer conquistar No primeiro jogo deste sábado a equipa da Académica do Maio venceu a turma de Morrerense por 3-1.

