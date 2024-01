​Cabo Verde Telecom apoia Comité Olímpico Cabo-verdiano nos Jogos Olímpicos de Paris 2024

A Cabo Verde Telecom (CVTelecom) assinou, hoje, um contrato de parceria com o Comité Olímpico Cabo-verdiano que visa contribuir para a montagem logística da missão de Cabo Verde aos Jogos Olímpicos de Paris 2024.

No acto de assinatura do contrato de parceria, na Cidade da Praia, a presidente do Comité Olímpico Cabo-verdiano, Filomena Fortes, sublinhou que a CVTelecom é a primeira empresa a responder à solicitação da casa olímpica cabo-verdiana neste ciclo olímpico, o que o torna patrocinador diamante. Um patrocínio que perdurará durante as Olimpíadas de Paris, ou seja, até Dezembro de 2024.

“Sendo assim, vai ser o nosso patrocinador diamante e espero que possa continuar para as próximas corridas olímpicas, nomeadamente Los Angeles 2028 e Brisbane 2032”.

Por seu turno o presidente do conselho de administração da CV Telecom, João Domingos Correia, reiterou o compromisso da CVTelecom em apoiar o desporto nacional, e enalteceu o trabalho do Comité Olímpico Cabo-verdiano na projecção do desporto a nível internacional.

“Nós associamos, portanto, a essa equipa porque tem-nos inspirado confiança e tem feito um trabalho digno de realce, que tem ido muito além daquilo que são as possibilidades que o país oferece. Uma equipa que vem trabalhando muito mais na projecção do desporto nacional lá fora, e isso tem dado muito resultado”, considerou.