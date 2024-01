Atleta Gil Mendes classifica-se em terceiro no Campeonato Nacional de Trail de Portugal

O atleta cabo-verdiano Gil Mendes classificou-se hoje na terceira posição do Campeonato Nacional de Trail Portugal, na distância dos 33 km com o tempo de duas horas, 40 minutos e 31 segundos.

Gil Mendes, mais conhecido nas lides do atletismo cabo-verdiano por Pikinoti, e que representa a equipa do Olímpico Vianense, foi superado apenas por Bruno Silva, do Furfor Running Project, que venceu a prova com o tempo de 02:26:06, ao passo que outro português, Hélio Fumo, do Runners do Demo, ocupou o segundo posto com 02:36:18.

“Sem dúvidas um feito extraordinário para um atleta que no decurso de 2022 optou arrumar a bagagem e mudar de país para representar a equipa portuguesa “, refere a Federação Cabo-verdiana de Atletismo, que enalteceu a forma como Gil Mendes, “o conceituado atleta cabo-verdiano”, desportista de Santa Catarina de Santiago, “brilhou” no Campeonato de Portugal de Trail.