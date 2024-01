Mariano Ortega revalida título africano de xadrez da zona 4.2 na Costa do Marfim

O mestre internacional cabo-verdiano de xadrez, Mariano Ortega, sagrou-se esta noite bicampeão africano da zona 4.2 em Dimbokro (Costa do Marfim), a uma jornada do término da prova, ao somar por vitórias as oito partidas realizadas.

A competição, que está a decorrer desde sábado último na Costa do Marfim só termina esta sexta-feira, 31, com a realização da 9.ª e última ronda mas, o campeão de Cabo Verde da modalidade, já conseguiu revalidar o título (conquistado ano transacto no Togo) na penúltima ronda. À Inforpress, o presidente da Federação Cabo-verdiana de Xadrez manifestou o seu regozijo pelo feito, alegando que se trata de mais um feito para a modalidade e para Cabo Verde, sustentando que Mariano Ortega tem passeado a sua classe em Dimbokro. Francisco Carapinha explicou à Inforpress que as duas vitórias registadas hoje, a primeira de manhã ante um adversário da Costa do Marfim e esta tarde diante de um concorrente da Libéria, ditaram a revalidação do título para Cabo Verde. Quanto a Célia Rodrigues, a concorrente cabo-verdiana nesta competição, Carapinha realçou que a campeã feminina de Cabo Verde tem feito um grande trabalho, mas que tem acusado alguma pressão, dado à forma como foi designada cabeça de série, asseverando contudo que pode terminar “a prova numa boa quinta posição”. Carapinha, que foi designado chefe dos árbitros nesta prova da Federação Internacional de Xadrez, disse que tem feito um trabalho que tem passado despercebido, o que é visto como um bom sinal, já que as suas decisões têm sido aceites pelos concorrentes.

